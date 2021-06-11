Южный Урал получит 2,3 млрд рублей на покупку нового транспорта

Челябинская область получит 2,3 миллиарда рублей в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Эти средства пойдут на приобретение экологичного общественного транспорта, сообщили в пятницу в правительстве региона.

- В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта "Чистый воздух" дополнительно распределим 4,8 миллиарда рублей, - процитировали в пресс-службе слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина. - Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области.

Южному Уралу 2,3 миллиарда рублей выделят на мероприятия по снижению уровня загрязнения воздуха в Челябинске и Магнитогорске. В частности для Челябинска будут приобретены 150 новых газомоторных автобусов на сумму в 1,9 миллиарда рублей. В Магнитогорске появится 10 новых трамваев стоимостью 370 миллионов.

- Это важное для региона решение, - прокомментировал выделение дополнительного финансирования губернатор Алексей Текслер. - Улучшение экологической ситуации - это комплексная задача, над решением которой мы совместно с федеральной властью постоянно работаем. И экологически чистый общественный транспорт - крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов.

Основанием для выделения средств послужил проект, разработанный миндортрансом совместно с минэкологии региона. Это комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска.

Минэкологии подготовило программу снижения негативного влияния предприятий. В свою очередь миндортанс предложил концепцию транспортной реформы агломерации "Большой Челябинск", которой предусмотрено снижение выбросов за счет обновления общественного транспорта и его перевода на экологичные виды топлива.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, при создании концепции использовались результаты научно-исследовательский работы ЮУрГУ. В частности, расчеты показателей экологического эффекта при изменении транспортной схемы.