Южный Урал получит 2,3 млрд рублей на покупку нового транспорта

Новости

Депутаты РТ предложили повысить возраст продажи оружия до 21 года 13:20
В Москве можно будет пожениться на Северном речном вокзале и на "Маяковской" 13:10
Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом 13:07
В Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 13 июня 13:07
Доктор Румянцев призывает увеличить зарплаты врачей 13:05
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir 13:03
Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за несоблюдение российских законов 13:02
Оперштаб: Еще 3061 пациент вылечился от коронавирусной инфекции в Москве 12:52
Видео: В Оренбуржье экипаж ДПС остановил нарушителя стрельбой по колесам 12:48
В Севастополе назначена председательница горизбиркома 12:40
В Москве задержан мошенник, виртуально продавший сантехнику на 1 млн рублей 12:38
Из сериала по "Властелину колец" требуют убрать эротические сцены 12:34
Хакеры взломали разработчиков серии FIFA 12:31
Астрономы заметили в центре Галактики гигантскую мигающую звезду 12:25
Врачи назвали два напитка, обостряющие артрит 12:20
Более миллиона человек проверили новостройки через сервис ДОМ.РФ 12:12
Названы самые интересные достопримечательности России 12:01
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко перешел в "Ростов" 11:59
У "Властелина колец" появится аниме-приквел 11:57
Бывший работник попытался ограбить свое предприятие 11:51
Генич назвал фаворита Евро-2020 11:41
В Нижнем Новгороде запустили турпоездки на судах на подводных крыльях 11:41
Абрамченко поручила разобраться с ценами на минудобрения 11:38
В Москве группа лжеюристов обманывала пенсионеров 11:34
Россия с 17 июня повышает экспортную пошлину на пшеницу 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 11:54
Рубрика: Общество

Южный Урал получит 2,3 млрд рублей на покупку нового транспорта

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Челябинская область получит 2,3 миллиарда рублей в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Эти средства пойдут на приобретение экологичного общественного транспорта, сообщили в пятницу в правительстве региона.

- В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта "Чистый воздух" дополнительно распределим 4,8 миллиарда рублей, - процитировали в пресс-службе слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина. - Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В транспортной концепции Челябинска метро отвели необычную роль

Южному Уралу 2,3 миллиарда рублей выделят на мероприятия по снижению уровня загрязнения воздуха в Челябинске и Магнитогорске. В частности для Челябинска будут приобретены 150 новых газомоторных автобусов на сумму в 1,9 миллиарда рублей. В Магнитогорске появится 10 новых трамваев стоимостью 370 миллионов.

- Это важное для региона решение, - прокомментировал выделение дополнительного финансирования губернатор Алексей Текслер. - Улучшение экологической ситуации - это комплексная задача, над решением которой мы совместно с федеральной властью постоянно работаем. И экологически чистый общественный транспорт - крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов.

Основанием для выделения средств послужил проект, разработанный миндортрансом совместно с минэкологии региона. Это комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска.

Карта "Тройка" будет интегрирована в транспортные системы еще двух регионов

Минэкологии подготовило программу снижения негативного влияния предприятий. В свою очередь миндортанс предложил концепцию транспортной реформы агломерации "Большой Челябинск", которой предусмотрено снижение выбросов за счет обновления общественного транспорта и его перевода на экологичные виды топлива.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, при создании концепции использовались результаты научно-исследовательский работы ЮУрГУ. В частности, расчеты показателей экологического эффекта при изменении транспортной схемы.

В регионах Общество Экология Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых
Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19