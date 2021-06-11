Тюменец пришел пьяным за ребенком в детсад и угрожал ножом воспитателю

В рабочем поселке Винзили задержали местного жителя за агрессию в адрес воспитательницы детского сада. По словам женщины, обратившейся за помощью в полицию, он угрожал ее убить.

"40-летний мужчина пришел за своим ребенком, будучи пьяным. Сотрудница детсада, увидев это, не стала отдавать ребенка и предложила дождаться руководства, чтобы решить вопрос. Мужчина отреагировал негативно", - рассказали в пресс-службе главка МВД Тюменской области.

Нерадивого папашу, который размахивал ножом, задержали. Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством" (максимальное наказание - до двух лет лишения свободы). Подозреваемого не стали помещать под стражу, но он обязан явиться в органы правопорядка.

Региональный Следственный комитет инициировал передачу уголовного дела из органов полиции. "После этого будет решаться вопрос о выполнении всех следственных и процессуальных действий, в том числе - с участием мужчины, угрожавшего ножом воспитателю", - передает пресс-служба ведомства.