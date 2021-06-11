В Челябинске завели дело о смертельном ДТП с пятью машинами

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП, в котором погибла женщина и пострадали еще пять человек - четверо из них дети. Авария произошла по вине водителя иномарки, выскочившего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- Действия 40-летнего виновника аварии квалифицированы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Водитель на время следствия отпущен под подписку о невыезде. Назначены необходимые экспертизы, в том числе и о состоянии его здоровья в момент аварии.

По данным ГИБДД, массовое ДТП произошло вчера в пять часов вечера на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе Челябинска. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения и после наезда на бордюр совершил столкновение с автомобилями LADA Granta, Renault Sandero, Skoda и Nissan.

Одна из пассажирок принявшей на себя главный удар "Лады", 44-летняя женщина, погибла на месте происшествия, другая госпитализирована с тяжелыми травмами. Кроме того, пострадали четверо детей, в возрасте от семи до 11 лет.