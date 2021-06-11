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11.06.2021 14:30
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге поймали грабителя на электросамокате

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудники угрозыска отдела полиции №4 в Екатеринбурге раскрыли преступление с участием самокатчика.

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Второго июня около одиннадцати вечера в дежурную часть обратился мужчина: в подъезде дома на улице Вильгельма де Генина неизвестный, применив физическую силу, украл у него телефон. Он рассказал, что сначала злоумышленник попытался начать конфликт на улице, потом зашел следом за ним в подъезд и начал его избивать, а отняв сотовый - скрылся.

"Через несколько дней удалось подозреваемого задержали. 28-летний житель Курганской области, ранее судимый за наркотики, вандализм и кражу, не стал отпираться: сказал, что телефон передал приятелю, который обещал позже за него расплатиться", - рассказали в отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

По записям с камер стало понятно, что грабитель искал свою жертву, передвигаясь на электросамокате. Отобрав гаджет, он спокойно отправился дальше кататься по району.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей.

Кстати, полицейские допускают, что это данный случай не единственный, и просят всех, кто мог пострадать от рук самокатчика, обращаться по номерам (343)356-42-04, 102.

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