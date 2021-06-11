Видео: В Югре полицейский сделал предложение девушке на построении

В городе Пыть-Ях утреннее построение в местном отделе полиции закончилось романтическим событием. Следователь юстиции Николай Ковригин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Евгении Буденковой.

Видео опубликовали в Instagram отдела полиции. Утро началось как обычно: проверка внешнего вида сотрудников, их удостоверений, нагрудных знаков и жетонов.

После на записи показано, как девушка выходит из строя, по-видимому, к начальнику, и он выдает ей указания. В это время к ней сзади походит молодой человек в форме и встает на одно колено, у него в руках букет и кольцо. Девушка разворачивается, видно, что она приятно удивлена и говорит "Да", сослуживцы начинают хлопать.

- Эта неожиданность довела практически всех до слез, - сказано в подписи к видео.