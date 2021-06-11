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11.06.2021 15:15
Рубрика: Власть

Росреестр выверит границы РФ на географических картах

Текст: Марина Трубилина
Требования к изображению на картах территории РФ разработает Росреестр. Закон, наделяющий ведомство такими полномочиями, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Росреестр создаст единую платформу для кадастровой оценки

Сейчас Росреестр ведет госнадзор за отображением границы России, ее территории, территорий регионов и муниципальных образований. Это касается того, как нарисована наша страна на картах, в планах и в официально изданных атласах. Однако требования к отображению границ и территорий не установлены. Теперь же Росреестр получит полномочия на разработку и утверждение таких требований. Они не будут касаться лишь государственных топографических карт и топографических планов.

Росреестр фиксирует случаи, когда в электронных продуктах граница России отображается не в полном соответствии с Конституцией РФ, отметил статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Теперь Росреестр сможет устанавливать требования к тому, как изображают Россию на картах - в графической, фотографической и электронной формах.

Принятие закона позволит ввести единые требования к географическим картам и повысить их качество. Закон исключит случаи создания и распространения географических карт с искажениями границ РФ, регионов и муниципальных образований.

Документ вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

Власть Работа власти Президент Правительство Росреестр

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