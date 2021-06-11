Росреестр выверит границы РФ на географических картах

Сейчас Росреестр ведет госнадзор за отображением границы России, ее территории, территорий регионов и муниципальных образований. Это касается того, как нарисована наша страна на картах, в планах и в официально изданных атласах. Однако требования к отображению границ и территорий не установлены. Теперь же Росреестр получит полномочия на разработку и утверждение таких требований. Они не будут касаться лишь государственных топографических карт и топографических планов.
Росреестр фиксирует случаи, когда в электронных продуктах граница России отображается не в полном соответствии с Конституцией РФ, отметил статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Теперь Росреестр сможет устанавливать требования к тому, как изображают Россию на картах - в графической, фотографической и электронной формах.
Принятие закона позволит ввести единые требования к географическим картам и повысить их качество. Закон исключит случаи создания и распространения географических карт с искажениями границ РФ, регионов и муниципальных образований.
Документ вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.