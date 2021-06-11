Россия с 17 июня повышает экспортную пошлину на пшеницу до 33,3 доллара за тонну, следует из материалов Минсельхоза.

Пошлина на экспорт ячменя составит 39,6 доллара за тонну, за тонну кукурузы придется заплатить 48,2 доллара за тонну.

Ставка пошлины на пшеницу и меслин рассчитана, исходя из индикативной цены в 247,7 доллара за тонну, на ячмень - 241,7 доллара за тонну, на кукурузу - 253,9 за тонну.

Ставки будут действовать с третьего рабочего дня после их размещения до начала применения очередных ставок пошлин.

До 2 июня в России действовали фиксированные пошлины на зерно: на пшеницу - 50 евро за тонну, кукурузу - 25 евро за тонну, ячмень - 10 евро за тонну. После этого Минсельхоз начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых. Ставка "плавающей" пошлины рассчитывается еженедельно на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составляет 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.