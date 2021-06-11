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11.06.2021 13:46
Рубрика: Экономика

Ростуризм создаст 150 национальных туристических маршрутов к 2030 году

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм к 2030 году планирует создать в России 150 национальных туристических маршрутов, сообщила советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова.
Фото: Файед Эль-Гезири / РИА Новости Фото: Файед Эль-Гезири / РИА Новости
Фото: Файед Эль-Гезири / РИА Новости

"Мы планируем к 2030 году получить дополнительно 150 национальных туристических маршрутов", - сказала Рыбакова в ходе пленарной сессии на туристическом форуме "Путешествуй".

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Есть несколько моделей формирования таких маршрутов, пояснила она. Сейчас рассматриваются тематические маршруты, которые могут быть определены по стране. Также будут рассматриваться логистически увязанные маршруты, которые привязаны к конкретной территории.

Национальные маршруты нужно создавать в тех местах, где есть крупные туристические объекты, объекты, включенные в список мирового наследия ЮНЕСКО, отметила Рыбакова. За год удалось сохранить финансирование этой работы, сказала она. Финансирование заложено с 2021 года в форме межбюджетных трансфертов. Ростуризм уже готов начать создавать маршруты на основе конкурсов. От регионов поступает много заявок.

При создании маршрутов будут действовать стандарты. При Ростуризме будет действовать комитет по стандартизации. Учитываться будут не только безопасность, сервис, доступность, но и современную "упаковку". "Одна из задач - правильно упаковать эмоцию, впечатление туристов, правильно ее донести до туристов", - сказала представитель Ростуризма. Многие регионы уже начали работать в этом направлении.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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