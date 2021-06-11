РЖД представили макет нового капсульного пассажирского вагона

"Трансмашхолдинг" и РЖД на полях Российского туристического форума "Путешествуй!" представили макет концепта капсульного пассажирского вагона для поездов дальнего следования, сообщает ТАСС.

Главной особенностью вагона стали 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода.

Места можно будет отделить от салона шторкой, плохо пропускающей свет и приглушающей звуки. Кроме того, у каждого пассажира будет индивидуальный столик, розетки, подсветка, а также места для ручной клади и одежды. Спальное место будет на 15 см длиннее традиционного.

В новом вагоне будут установлены вендинговые автоматы и душ для пассажиров.

Впервые концепцию нового вагона РЖД представили в ноябре 2020 года в ходе "Транспортной недели".