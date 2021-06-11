Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода

Большинство россиян считают доход в среднем в 74,9 тысяч рублей в месяц достаточным для финансовой независимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование СК "Сбербанк страхование жизни".

Больше всего денег для того, чтобы чувствовать себя независимым, надо жителям Москвы (104,4 тысяч рублей в месяц), Петербурга (98,5 тысяч рублей) и Владивостока (92,7 тысяч рублей).

Помимо высокой заработной платы, для 33% опрошенных важным фактором являются накопления. Москвичам для самодостаточности необходимо иметь 6,39 миллиона рублей, жителям Кемерово - 4,2 миллиона рублей, Петербурга - 4,12 миллиона рублей. Средний показатель по стране - 3,4 миллиона рублей.

Способы получения дохода, необходимого для финансовой независимости, различаются в зависимости от возраста. Так, респонденты в возрасте от 18 до 30 лет больше всего рассчитывают на собственное дело (50%) и сдачу недвижимости в аренду (42%). Россияне 30-40 лет важным фактором считают накопления (43%). Представители старшего поколения в возрасте от 50 до 60 лет считают, что достаточный доход можно иметь только за счет зарплаты (89%).

Больше всего граждан, которые считают, что их дохода уже достаточно для независимости, проживают в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке - по 74%.

Исследование проводилось в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.