Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике

Продолжается основной период Единого госэкзамена. Сегодня, в пятницу, сдают сразу два ЕГЭ - по истории и физике. Экзамен пишут те, кому баллы потребуются для поступления в вуз.

Сколько в этом году условных "физиков" и "лириков"? Историю выбрали более 118 тысяч школьников, причем почти 103 тысячи их них заканчивают школу в этом году.

На экзамен по физике придут более 147 тысяч ребят, почти все - 135 тысяч - выпускники этого года.

А что если школьник оказался разносторонним, и выбрал оба предмета, с прицелом на подачу документов и в технический, и в гуманитарный вуз? Конечно, бегать по разным пунктам проведения экзамена не придется. Для таких случаев запланированы резервные дни. Историю можно будет сдать 28 июня, физику - 29 июня. В эти же дни могут сдать ЕГЭ и те, кому не удалось присутствовать на экзамене по другим уважительным причинам.

Итак, сегодня для выпускников открыты более 4 тысяч пунктов проведения экзаменов, во всех установлены системы видеонаблюдения.

При организации ЕГЭ будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Охрана - сотрудники МВД и Росгвардии - тоже готовы. Также, как и 11,5 тысяч общественных наблюдателей, которые будут следить за порядком на экзаменах.

На оба экзамена - и по физике, и по истории - отведено по 3 часа 55 минут.

За это время знатокам истории нужно решить 25 заданий. Никаких дополнительных материалов приносить с собой нельзя. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории - 32. Вузы не могут принимать абитуриентов с более низкими баллами. А вот повысить границу университет вправе.

Физикам придётся за то же время - почти 4 часа - решить 32 задания.

Заданий больше, зато на экзамене можно пользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов.

Результаты обоих испытаний участники получат не позднее 28 июня.