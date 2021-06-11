Семьи с детьми получат скидку на поездки на поездах дальнего следования

Семьи с детьми, путешествуя по России на поездах дальнего следования, смогут пользоваться льготными билетами. Правила субсидирования тарифов утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготы будут распространяться на поездки в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий и любых направлений. Билеты со скидкой смогут приобретать семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет. Для расчета льготного тарифа применяется специальная формула - разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50 процентами его стоимости в плацкартном вагоне.

На компенсацию льготного тарифа в 2021 году потребуется более 1,3 миллиарда рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.