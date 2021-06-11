Сэмюэл Л. Джексон назвал пять самых любимых фильмов со своим участием

На вечернем шоу Стивена Кольбера актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал, как провел долгие месяцы самоизоляции в 2020 году, а заодно составил пару личных рейтингов.

В освободившееся время он успел ознакомиться со многими новыми фильмами и сериалами. Особенно ему понравились "Банды Лондона" - шоу о разборках британских преступных группировок он пересмотрел несколько раз.

Артист просматривал фильмы и со своим участием. По его словам, те исполнители, которые якобы не могут смотреть на свою игру, говорят неправду. Джексон называет киноиндустрию "смотри-на-меня-бизнесом", и если бы он не хотел наблюдать себя со стороны, то пошел бы играть в театр.

Собственный же "Топ-5 фильмов с Сэмюэлом Л. Джексоном" получился достаточно неожиданным: в нем нет проектов из киновселенной Marvel, "Звездных войн" и даже "Криминального чтива", задавшего вектор восхождению актера к голливудским вершинам.

Вместо этого в список вошли фильмы из 90-х годов прошлого века:

"Долгий поцелуй на ночь" (1996)

"Время убивать" (1996)

"Джеки Браун" (1997)

"187" (1997)

"Красная скрипка" (1998)

Также артист назвал пятерку своих самых любимых фильмов вообще:

"Рейд" (2011)

"Крестный отец" (1972)

"Круто сваренные" (1992)

"Гангстер" (1997)

"Берлинское дело" (2013)