Сэмюэл Л. Джексон назвал пять самых любимых фильмов со своим участием

На вечернем шоу Стивена Кольбера актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал, как провел долгие месяцы самоизоляции в 2020 году, а заодно составил пару личных рейтингов.
В освободившееся время он успел ознакомиться со многими новыми фильмами и сериалами. Особенно ему понравились "Банды Лондона" - шоу о разборках британских преступных группировок он пересмотрел несколько раз.
Артист просматривал фильмы и со своим участием. По его словам, те исполнители, которые якобы не могут смотреть на свою игру, говорят неправду. Джексон называет киноиндустрию "смотри-на-меня-бизнесом", и если бы он не хотел наблюдать себя со стороны, то пошел бы играть в театр.
Собственный же "Топ-5 фильмов с Сэмюэлом Л. Джексоном" получился достаточно неожиданным: в нем нет проектов из киновселенной Marvel, "Звездных войн" и даже "Криминального чтива", задавшего вектор восхождению актера к голливудским вершинам.
Вместо этого в список вошли фильмы из 90-х годов прошлого века:
"Долгий поцелуй на ночь" (1996)
"Время убивать" (1996)
"Джеки Браун" (1997)
"187" (1997)
"Красная скрипка" (1998)
Также артист назвал пятерку своих самых любимых фильмов вообще:
"Рейд" (2011)
"Крестный отец" (1972)
"Круто сваренные" (1992)
"Гангстер" (1997)
"Берлинское дело" (2013)