Власти Швейцарии объявили, что закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как отмечается в распространенном сообщении правительства конфедерации, это решение было принято на сегодняшнем заседании Федерального совета.

"На заседании 11 июня Федеральный совет одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президентов Байдена и Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве. Военно-воздушные силы будут обеспечивать охрану и усиленное наблюдение за воздушным пространством", - отмечается на сайте правительства.

Власти конфедерации подчеркивают, что такая мера необходима для обеспечения безопасности встречи на высоком уровне. "Швейцария обязана обеспечивать охрану лиц, пользующихся особой защитой в соответствии с международным публичным правом, таких как главы государств США и России", - заявили в правительстве.

Полеты будут ограничены над территорией около площади Наций в Женеве с 8.00 15 июня до 17.00 17 июня. Отмечается, что эта мера никак не повлияет на работу международного аэропорта Женевы.

Согласно принятому решению, правительство также привлечет порядка 1 тысячи солдат в помощь кантональным властям.