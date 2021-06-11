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11.06.2021 11:18
Рубрика: В мире

Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за саммита РФ - США

Текст: Юрий Когалов

Власти Швейцарии объявили, что закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как отмечается в распространенном сообщении правительства конфедерации, это решение было принято на сегодняшнем заседании Федерального совета.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"На заседании 11 июня Федеральный совет одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президентов Байдена и Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве. Военно-воздушные силы будут обеспечивать охрану и усиленное наблюдение за воздушным пространством", - отмечается на сайте правительства.

Власти конфедерации подчеркивают, что такая мера необходима для обеспечения безопасности встречи на высоком уровне. "Швейцария обязана обеспечивать охрану лиц, пользующихся особой защитой в соответствии с международным публичным правом, таких как главы государств США и России", - заявили в правительстве.

Полеты будут ограничены над территорией около площади Наций в Женеве с 8.00 15 июня до 17.00 17 июня. Отмечается, что эта мера никак не повлияет на работу международного аэропорта Женевы.

Согласно принятому решению, правительство также привлечет порядка 1 тысячи солдат в помощь кантональным властям.

В мире Европа Швейцария Россия и США РГ-Видео

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