Силовики смогут засекречивать информацию, относя ее к служебной тайне

Новости

Власти Москвы усилят ковид-контроль на праздники 16:23
В Москве начали закрывать кафе за тесную рассадку 16:22
Банк России не откажется от доллара в международных резервах 16:13
Путин разрешил заключать сделки с ЦБ по фактам инсайда и манипулирования 15:58
В Германии решили смягчить ограничения на поездки по миру 15:58
В Крыму на чиновников сельсовета завели дело за 150 торговых точек на пляже 15:52
Набиуллина спрогнозировала уровень инфляции в 2021 году 15:51
В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер" 15:42
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка 15:40
Путин в День России посетит выставку в Третьяковской галерее 15:35
"Реакция" и "солидный": Генич описал каждого игрока сборной России одним словом 15:30
Россияне стали забывать о причитающихся пенсионных накоплениях 15:27
В России разрешили охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:19
Путин одобрил поправки для включения лесов Байкала в населенные пункты 15:18
Захарова раскритиковала фото сотрудников посольства США в Киеве 15:15
Религиозным организациям разрешили использовать слово Россия 14:58
В Челябинск завезли 800 тонн песка для фестиваля скульптур 14:57
Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
В Волгоградской области девочка погибла из-за непотушенной свечи 14:42
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 14:39
Курс евро впервые с марта упал до 87 рублей 14:32
В Екатеринбурге поймали грабителя на электросамокате 14:30
Белый дом: Байден встретится с Меркель 15 июля в Вашингтоне 14:30
Убившего свою невесту москвича приговорили к 14,5 года тюрьмы 14:15
Евросоюз снимет ограничения на поездки для вакцинированных граждан ЕС 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 15:33
Рубрика: Власть

Силовики смогут засекречивать информацию, относя ее к служебной тайне

Текст: Иван Петров
Подписан закон, которым закреплено понятие "служебная тайна" в части обороны. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, закрепляет новое понятие в законе "Об обороне". К служебной тайне в области обороны станут относить сведения о любой деятельности в оборонной сфере, не отнесенные к государственной тайне, но и не являющиеся общедоступными.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Новый закон дает право определять какую именно информацию следует отнести к служебной тайне руководителям всех федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба. Это Минобороны, Росгвардия, Служба внешней разведки, ФСБ, ФСО, военная прокуратура, а также военные следственные органы.

Фото: Сайт Министерства обороны России.
Минобороны РФ опубликовало документы в память об освободителях Литвы

Поясняется, что служебную тайну будут составлять сведения, полученные органами власти при подготовке мероприятий в области обороны, распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий. Вероятно, в частности, речь идет о проведении учений, о деталях проведения которых зачастую становится известно местным чиновникам. А также о разработке вооружений и военной техники.

Отмечается, что ранее единственным инструментом, ограничивающим распространение служебной информации, было постановление правительства РФ №1233. Но его действие распространялось только на федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им структуры. Остальные же организации и граждане оставались вне правового регулирования. "В результате в СМИ периодически размещалась служебная информация, касающаяся организации обороны государства - в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности", - поясняли разработчики законодательной инициативы.

Главное же отличие от сведений, отнесенных к гостайне, заключается в том, что перечни служебной тайны должны будут публиковаться в открытом доступе. То есть сами данные будут засекречены. Но какие именно сведения следует отнести к таким данным, будет известно.

За разглашение служебной тайны сотрудники, получившие к ней доступ в силу служебного положения, станут нести административную ответственность. Статьей 13.14 КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1 тысячи рублей для граждан и от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц. Военнослужащих смогут наказать в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ.

Власть Безопасность Спецслужбы Власть Безопасность Правительство Минобороны Правительство Росгвардия Правительство Служба внешней разведки (СВР) Правительство ФСБ Правительство ФСО Президент Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин подписал закон о борьбе с авиадебоширами
В ФРГ заверили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается
Госдума рассмотрит проект о репатриации белорусов и украинцев
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека