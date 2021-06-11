Новости

Коронавирус и смерть Джорджа Флойда принесли Пулитцеровские премии 11.06.2021
Скончался Нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси 11.06.2021
Награждены медики, проводившие операцию во время пожара в Благовещенске 11.06.2021
После первого тайма матча Италия - Турция счет 0:0 11.06.2021
Госслужащие США смогут вернуться в офисы без вакцины против COVID 11.06.2021
Девушка упала с 86 этажа башни в "Москве-Сити" 11.06.2021
Возврат денег за несостоявшиеся туры предложили растянуть до 2023 года 11.06.2021
В Москве прокуратура "воскресила" ошибочно признанного умершим пенсионера 11.06.2021
Володин одобрил вынесение проекта о суррогатном материнстве на Совет Госдумы 11.06.2021
УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины 11.06.2021
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 11.06.2021
Президент наградил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину "Ковивак" 11.06.2021
Евгений Миронов станет шоураннером сериала о Горбачеве 11.06.2021
Новак поручил изучить варианты по сдерживанию цен на бензин 11.06.2021
В Минтруда объяснили, как получить выплату на ребенка от 6 до 18 лет 11.06.2021
Заместителем министра просвещения назначена Анастасия Зырянова 11.06.2021
Российский боксер Андреев завоевал золотой пояс чемпиона WBA 11.06.2021
Стали известны стартовые составы Италии и Турции на матче открытия Евро 11.06.2021
Эксперты посоветовали выбросить британские экспресс-тесты на COVID в мусор 11.06.2021
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности 11.06.2021
В Москве снова откроется Останкинская башня 11.06.2021
Президент присвоил генеральские звания высших офицеров Вооруженных сил 11.06.2021
Минтруд предложил уточнить правила получения маткапитала отцами-одиночками 11.06.2021
Циципас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису 11.06.2021
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем США 11.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 23:08
Рубрика: В мире

Скончался Нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси

Текст: Юрий Когалов
Фото: ANDERS WIKLUND / SCANPIX SWEDEN / AFP Фото: ANDERS WIKLUND / SCANPIX SWEDEN / AFP
Фото: ANDERS WIKLUND / SCANPIX SWEDEN / AFP

Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Университет Пердью (США), где он проработал более 40 лет.

Как отмечается, смерть наступила в минувшее воскресенье.

Свои научные исследования Нэгиси начал в 1966 году и вскоре сосредоточился на изучении каталитических реакций. Некоторые из них сегодня носят имя японского ученого.

За разработку метода, позволяющего создавать такие же сложные химические соединения, как в природе, Нэгиси вместе с американцем Ричардом Хеком и еще одним японским ученым Акирой Судзуки был удостоен Нобелевской премии. Благодаря их открытию удалось создать уникальные медицинские препараты и новые материалы, которые применяются в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве.

Лауреат Нобелевской премии по химии Рихард Эрнст скончался в Швейцарии
В мире Восточная Азия Япония Общество Утраты Общество Наука

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей