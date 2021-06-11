Ташкент - новая дипломатическая звезда Востока

В Генеральной Ассамблее ООН 18 мая 2021 года единогласно одобрили резолюцию, объявляющую регион Приаралья "зоной экологических инноваций и технологий". Эта инициатива принадлежит Узбекистану. Ташкент можно поздравить с новой дипломатической победой. Тем более весомой, что соавторами резолюции выступили свыше 50 государств мира.

Уже совершенно очевидно, что в международных отношениях сформировался новый фактор - Ташкентский. И наступило время подробнее поговорить о том, что же представляет себя внешняя политика Узбекистана при Шавкате Мирзиёеве. Поскольку значение "Ташкентского фактора" в дальнейшем будет только нарастать, охватывая все новые и новые сферы геополитики - очень уж успешными и креативными оказались новые подходы дипломатии Узбекистана к старым проблемам, не решавшимся десятилетиями.

Возьмем то же Приаралье, идея объявления которого зоной экологических инноваций и технологий впервые была озвучена президентом Шавкатом Мирзиёевым на саммите Международного фонда спасения Арала 24 августа 2018 года. Как точно подметил блестящий аналитик Элдор Арипов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, кстати, самой мощной аналитической структуры в регионе: "Мы в корне изменили идеологию решения Аральской катастрофы: не просто привлекаем внимание к экологическому кризису с целью снижения негативных последствий, а создаем механизм устранения проблем".

И такие инновации Ташкента во всем - от экологии до внешней политики.

Одной из основных заявленных задач внешнеполитической деятельности Узбекистана является формирование вокруг страны пояса мира, стабильности и безопасности. Но это - только вершина айсберга. Поскольку в реальности дипломатия Ташкента куда глубже - обеспечение максимально благоприятных внешних возможностей для развития экономики Узбекистана. И если мы не будем этого понимать - мы не будем понимать во внешней политике этого государства ровным счетом ничего.

А, следовательно, не сможем в полном объеме оценить то новое и прогрессивное, что привнес Узбекистан в международные отношения, а также, региональную повестку. И не сумеем понять реальный вес Ташкента в геополитических раскладах.

Прагматизм, равноправие и взаимное процветание - вот что предлагает узбекская дипломатия как соседям по региону, так и традиционным внешним игрокам. И не просто предлагает - мало ли политических деклараций на эту тему мы слышим со всевозможных трибун - но и уже экспортирует.

Обратимся к статистике: за 2017-2019 годы средний годовой товарооборот Ташкента со странами Центральной Азии вырос более чем на 50% и составил 5,2 миллиарда долларов США. По итогам 2020 года, когда свирепствовала пандемия, общий товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии составил 5 миллиардов долларов. В частности, доля стран Центральной Азии в общем внешнеторговом обороте Узбекистана увеличилась с 12,4% в 2019 году до 13,6% в 2020 году, из которого на Казахстан приходится 61%, Кыргызстан - 18,2%, Туркменистан - 10,6% и Таджикистан - 10,2%.

Кроме того, в период с 2017 по 2020 год между Узбекистаном и странами региона были подписаны более 300 договоров, а также контрактов и соглашений на сумму около 75 миллиардов долларов.

Итог этих цифр, отражающих титанические усилия Ташкента по формированию в Центральной Азии единого геоэкономического пространства, имеет вполне конкретное политическое и социальное измерение. Так, страны региона в 2017-2020 годах сумели разрешить такие сложные и запутанные проблемы, как водопользование, делимитация и демаркация государственных границ между Узбекистаном и соседними странами, использование транспортных коммуникаций, пересечение государственных границ.

Интересный показатель - если пять лет назад узбекско-кыргызскую государственную границу пересекали 200-300 человек в день, то до ограничений, введенных под влиянием глобальной пандемии, этот показатель достигал 30 тысяч человек в день, а узбекско-таджикскую границу пересекали 20 тысяч граждан в день.

По сути, Ташкент взвалил на себя груз стать стержнем внутрирегиональной интеграции - и с честью и достоинством его несет, на деле, а не на словах сделав для безопасности и региональной интеграции куда больше, чем некоторые внешние игроки.

Особенно хотелось бы отметить, что внешнеполитические инициативы Узбекистана идут рука об руку с их экспертно-научным сопровождением, объем которого с каждым годом нарастает. Так, активно включился в эту работу созданный по инициативе Шавката Мирзиёева Международный институт Центральной Азии (МИЦА). Который является единственным в регионе государственным научно-исследовательским учреждением, наделенным международным статусом, и под руководством его директора, Анвара Насырова, занимается "междисциплинарным исследованием цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития" региона.

Но не проблемам Центральной Азии единой живет внешняя политика Узбекистана. О внешних игроках Ташкент тоже не забывает. В последние годы к существующим форматам диалога "Центральная Азия - США", "Центральная Азия - Европейский союз", "Центральная Азия - Республика Корея", "Центральная Азия - Япония", добавились новые форматы такие как "Центральная Азия - Индия", "Центральная Азия - Китай" и "Центральная Азия - Российская Федерация".

Если суммировать все, что говорит Шавкат Мирзиёев о внешней политике, то основное содержание его выступлений можно изложить двумя тезисами. Во-первых, регион открыт для всех. Во-вторых, эта открытость существует только для тех, кто приходит сюда с добрыми намерениями и взаимовыгодными проектами.

Это уникальная ситуация - регион, всегда бывший полем "Большой игры", становится полем мирной конкуренции и самостоятельным субъектом международных отношений, способным на равных говорить с внешними игроками. И в диалоге с ними отстаивать именно свои национальные интересы, а не подстраиваться под чьи-то извне. И создала эту ситуацию именно "дипломатия Мирзиёева", которая и обусловила появление "ташкентского фактора" в мировой политике.

Когда-нибудь об этом напишут книги. Дипломатия Ташкента войдет в учебники по международным отношениям. Но это будет завтра, а сегодня Узбекистан - эта новая дипломатическая звезда Востока - стремится к покорению новых вершин в международных отношениях.

На очереди - мирное урегулирование в Афганистане и строительство экономико-политического коридора Анкара-Баку-Ташкент-Пекин, который станет стержнем для нового геоэкономического пространства от Средиземноморья до Китая. Каждый из этих кейсов имеет глобальное международное значение. И каждый из них - невозможен без активного участия Узбекистана.

Причем, что в первом, что во втором случае "дипломатия Мирзиёева" продемонстрировала свои лучшие качества: оперативность в реакции на изменение существовавших реалий, а также умение находить нестандартные подходы.

Возьмем конфликт в Афганистане, эту застаревшую и кровоточащую рану Центральной Азии, решение которой сорок лет США и СССР искали на полях сражений. "Не нужно воевать - нужно строить", - категорично заявил Ташкент, выдвинув ряд принципиальных инициатив по реконструкции экономики этой истерзанной войною страны. И ведь сработало, более того, сработало настолько эффективно, что в этих инициативах нашли свою нишу и официальный Кабул, и движение Талибан. Достаточно было нескольких шагов узбекской дипломатии - и возникла площадка для внутриафганского примирения.

Узбекистан остается единственной страной постсоветской Центральной Азии, который сумел предельно грамотно выстроить отношения с Китаем - он не в долгах, и за партнерство ему не приходится платить долей в экономике или частью территорий.

Во многом это происходит потому, что Ташкент умеет совместить многовекторность и диверсификацию отношений. Он выстроил механизмы многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества Независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других структур. В итоге - получил возможность использовать не только традиционные дипломатические каналы, но и столь важные в XXI веке инструменты, как экономическая, межпарламентская и народная дипломатии, а также военно-техническое сотрудничество.

На том пути, на котором происходит становление "Ташкентского фактора" в международных отношениях и реализация принципа "дипломатии Мирзиёева" достаточно сложностей. И потребуется еще некоторое время, чтобы сбылось все задуманное. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать - правильность выбранного внешнеполитического курса Узбекистана прошла испытание временем и противодействием политических оппонентов Ташкента.

Дипломатия Узбекистана не только повышает международный авторитет страны и способствуют его экономическому развитию, но и способствует превращению Центральной Азии в пространство сотрудничества с огромными возможностями для всех, кто искренне стремится в этом участвовать.

Слова из песни моего детства: "Сияй Ташкент - звезда Востока - Столица дружбы и тепла!" - оказались пророческими. Ташкент вновь сияет. Как новая дипломатическая звезда. Как столица дипломатических инициатив во имя мира и процветания.