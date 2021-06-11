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У "Властелина колец" появится аниме-приквел

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    11.06.2021, 11:57
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/getFANDOM Фото: twitter.com/getFANDOM
Фото: twitter.com/getFANDOM

Одна история прекраснее другой: у "Властелина колец" появится еще один приквел. Причем, в отличие от гигантоманского проекта Amazon, работы над которым уже полным ходом идут в Новой Зеландии, в этот раз речь идет не о игровом сериале, а о полнометражном аниме.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно THR, название проекта - "Властелин колец: Война рохирримов" (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), и сосредоточится он на могущественном девятом короле Рохана (это там расположены долина Хельмова Падь и крепость Хорнбурн) Хельме Молоторуком.

Действие фильма развернется примерно за 250 лет до событий оригинальной трилогии. То есть в Третьей Эпохе, как и в сериале Amazon. Подробностей сюжета нет.

Разработкой ленты займется подразделение Warner Bros. Animation - соответственно, анимационное подразделение Warner Bros.

Режиссером назначен японец Кэндзи Камияма (линейка "Призрак в доспехах"). Сценарий пишут Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз ("Темный кристалл: Эпоха сопротивления"). Лауреат премии "Оскар" Филиппа Бойенс, работавшая с Питером Джексоном над его кинотрилогиями, приглашена консультантом. Джексон, как подчеркнул источник издания, к проекту не причастен.

В настоящее время идет подбор актеров озвучки. Дата премьеры пока не обозначена.

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