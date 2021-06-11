Украина поделила граждан по вакцинному принципу

В четверг Киев прояснил, кому из иностранцев и украинских граждан разрешат беспрепятственно въехать в незалежную при наличии документа о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса. А кому помимо приобретения страховки от COVID-19 предстоит оплатить перед поездкой ПЦР-тест и посидеть на карантине. В привычной для команды президента Владимира Зеленского логике всех прибывающих поделили на две категории. В первую попали иностранцы и украинские гастарбайтеры, которым посчастливилось привиться утвержденными в Евросоюзе препаратами. Во вторую, все остальные, кто использовал вакцины, не признанные Брюсселем, включая, разумеется, популярный в мире "Спутник V". Особенно "пикантным" выглядит требование Киева, чтобы тесты на ПЦР для въезжающих украинцев были переведены на... английский язык, похоже, единственный, который теперь понимают украинские власти. Камень в огород Парижа, где хотят перевести документооборот в Евросоюзе на французский язык, мотивируя это выходом Британии из состава ЕС.

Причина, по которой российские вакцины оказались для Киева вне закона, помимо набившей оскомину русофобии лежат на поверхности - Москва планирует начать масштабную прививочную компанию в отношении работников из стран ближнего зарубежья. Им в отличие от большинства украинцев, ждущих, когда кто-нибудь из западных благотворителей скинет Киеву "трошки" (хотелось бы написать - крошки) своих вакцин, повезло оказаться в стране, имеющей в распоряжении эффективные препараты против COVID-19. Сегодня "Спутник V" занимает второе место в мире по числу одобрений от государственных регуляторов - его разрешили применять в 67 странах. Так что у Киева оставалась единственная возможность подгадить работающим в России соотечественникам - не признавать сделанные им прививки, чтобы осложнить возвращение людей на родину.

Такая бытовая "европейскость" вполне в духе тех программ, которые последнее время принимали украинские власти. Чтобы не быть голословным: в стратегии внешней политики Украины 90 процентов усилий на внешней арене Киев будет, согласно документу, расходовать на противостояние с Москвой. А вот такие житейские "мелочи", как защита прав украинцев за рубежом, стоят на последних местах в рейтинге приоритетов украинской власти. Будут ли сделаны гастарбайтерам из незалежной, работающим на польских, румынских или французских плантациях прививки от ковида, не слишком волнует украинский МИД. Тогда как желание России позаботиться о здоровье работающих в стране украинцев в Киеве рефлексивно воспринимают со знаком "минус".

Кто командует "украинским парадом", также прописано в вышеупомянутой стратегии внешней политики. Особый приоритет - США, Британии и Канаде, средний - Германии и Франции. А главный партнер Украины в восточной Европе - Польша. То есть речь идет либо о странах, чьи вакцины конкурируют со "Спутником V", либо о государствах, настроенных максимально негативно в отношении России.

Для того, чтобы судить о нынешнем уровне "колониальности" Киева, достаточно послушать заявления по украинской проблематике госсекретаря США Энтони Блинкена. Суверенному государству он сообщает, что в "Вашингтоне хотят видеть результаты в борьбе Киева с коррупцией и реформировании корпоративного управления до встречи президентов России и США". "Мы должны увидеть, - продолжает Блинкен, - как люди причастные к коррупционным действиям, привлекаются к ответственности". При этом Блинкен требует от Зеленского одного - исполнять начертанное. Как в отношении украинского бизнеса, так и в отношении российских вакцин.

Официально

По самым свежим опубликованным в настоящее время данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, в нашей стране (по ситуации на начало апреля 2021 года) имели действительные виды на жительство 113 с половиной тысяч граждан Украины. Для сравнения граждане Таджикистана на тот же момент имели 88,7 тысячи, Узбекистана - 79,3 тысячи, а Беларуси - 33,2 тысячи подобных документов.

Разрешений на работу оформлено за первые 3 месяца текущего года для гостей с Украины всего 215. Эти документы получили высококвалифицированные специалисты. По другим показателям, связанным с гражданами Украины, цифры такие: число действительных разрешений на работу - 1584, оформлено патентов - 7157 (всего действительных патентов украинцев - 35 994), миграционные органы получили 8298 уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров с украинцами.

Стоит отметить, что для территорий Донбасса существуют особые условия, и граждане ДНР и ЛНР не упомянуты в этой статистике.

Подготовил Иван Петров

Между тем

Когда начнут прививать в России иностранцев?

Точного ответа на вопрос, когда в России начнут прививать иностранцев, пока нет. В минздраве оперативно ответить на этот вопрос "РГ" не смогли, уточнив лишь, что разрабатываться соответствующая нормативная база должна с участием всех заинтересованных ведомств - минобрнауки, если речь идет об иностранных студентах, минтруда и Главного управления по вопросам миграции МВД России - когда имеется в виду иммунизация граждан зарубежных стран, которые прибывают в Россию на работу. В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что правительство "прорабатывает поручение президента об организации вакцинации иностранных граждан". Причем "в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся на территории нашей страны". Процедура получения регистрации "Спутника V" и в ВОЗ, и в ЕМА продолжается. Очередной этап - международный инспекторат производственных площадок российских фармкомпаний, где выпускают вакцину на соответствие международным требованиям.

Подготовила Ирина Невинная