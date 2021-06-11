Уровень пессимизма российского бизнеса упал до рекордно низкого уровня

Уровень пессимизма российского крупного и среднего бизнеса сократился до рекордного минимума в 4%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Делойт" в СНГ.

Специалисты опросили 76 финансовых директоров, 56% из которых оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний.

"Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолен", - говорится в исследовании.

Большинство опрошенных (82%) ожидают роста доходов компаний уже в первой половине этого года, 62% респондентов сообщили, что восстановили докризисный уровень выручки или даже превзошли его. Еще 49% компаний ждут роста операционной прибыли.

Другим позитивным фактором, свидетельствующим о растущем оптимизме в сфере бизнеса, является интерес компаний к найму новых сотрудников (50%). Около 72% опрошенных на фоне пандемии планируют сделать акцент на цифровизации своего бизнеса.