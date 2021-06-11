В ФРГ заверили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается

НАТО в настоящее время не рассматривает вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

"Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке", - отметила Деммер, комментируя возможность скорого присоединения Украины к альянсу и обеспокоенность по этому поводу Москвы.

О том, что Киеву придется пройти долгий путь, заявил и специальный представитель генерального секретаря НАТО, заместитель помощника генсека по политическим вопросам Джеймс Аппатурай. "К членству в НАТО нет короткого пути. Каждый потенциальный член альянса должен провести широкий комплекс реформ не только в сфере безопасности и обороны, но еще и относительно верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации", - отметил он в ходе Киевского форума по безопасности.

В то же время Аппатурай подчеркнул, что двери НАТО для Украины остаются открытыми, и в ближайшее время их сотрудничество только усилится.

Обеспокоенность по поводу возможного вступления Украины в Североатлантический альянс ранее высказал президент России Владимир Путин. В интервью телеканалу "Россия-1" он напомнил, что при предыдущих двух этапах расширения НАТО на Восток все озабоченности Москвы были проигнорированы. По его мнению, "кто-то должен подумать" о том, как должна реагировать РФ на расширение НАТО к российским границам, и о том, что можно считать "красной линией".