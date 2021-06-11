В Индии число заболевших мукормикозом превысило 31 тысячу

Количество заболевших в Индии мукормикозом, более известным как "черная плесень", превысило 31 тысячу человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По всей стране зафиксировано 31 216 случаев этой болезни, 2 109 человек скончались. Почти половина заразившихся этим грибком проживают в штатах Махараштра (свыше 7 тысяч случаев), Гуджарат (почти 5,5 тысячи) и Раджастан (около 3 тысяч).

Как передает ТАСС со ссылкой на специалистов, мукормикоз диагностируют в основном у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.