В Минске обсуждают внесение изменений в Гражданский кодекс

Целый пласт фундаментальных аспектов правового регулирования, которые затронут каждого без исключения гражданина Беларуси, стали предметом обсуждения на совещании, которое в пятницу, 11 июня, провел Александр Лукашенко, информирует пресс-служба главы государства.

На совещание были приглашены глава кабинета министров и первый вице-премьер, руководители обеих палат парламента, главы КГК и Национального банка.

Первый и самый объемный вопрос, пояснил президент, касается корректировки Гражданского кодекса, который, по его словам, можно считать "экономической конституцией страны - правовой основой всех хозяйственных отношений". Он напомнил, что действующий кодекс системно не пересматривался со дня его принятия "еще в прошлом веке". Поэтому экспертами подготовлен значительный объем поправок, затрагивающих многие сферы, включая трудовую и банковскую.

Наибольший блок изменений, заявил Лукашенко, коснется хозяйственной деятельности и обычных граждан, уточнив, что речь идет о внедрении пока новых для страны, но работающих в других странах институтов, а также совершенствование кодекса с учетом реальной жизни. "Поэтому хотел бы еще раз убедиться в том, что задаваемые направления развития законодательства соответствуют государственной политике", - пояснил свою позицию белорусский лидер.

Одной из тем совещания, отмечают обозреватели, стало совершенствование института административных процедур, которые президент назвал точкой соприкосновения государства и общества. "И эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроения людей и доверие к государству и власти в целом. Поэтому движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее", - полагает Лукашенко.

Кроме того, на обсуждение был вынесен и проект указа, в котором устанавливается многоуровневая система регулирования: принципы и основные подходы определяются президентом, перечень административных процедур - правительством, их конкретная регламентация - отраслевыми и функциональными госорганами.

"Будет ли эффективной такая система? Не приведет ли она к сверхформализму и, что очень страшно, к бюрократии или крючкотворству на ведомственном и местном уровнях? Вот этого мы допустить никак не должны", - обозначил ряд вопросов глава государства, предупредив, что в этом направлении не должно быть работы по принципу: "дань моде".