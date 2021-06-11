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Рубрика: Экономика

В Минтруда объяснили, как получить выплату на ребенка от 6 до 18 лет

Текст: Евгения Думанская
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

На общественное обсуждение представлен проект постановления Минтруда об утверждении правил выплат на детей школьного возраста к началу учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В документе прописаны условия и порядок получения единовременной выплаты родителям, опекунам и попечителям детей от 6 до 18 лет, а также гражданам от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, желающим учиться по общеобразовательным программам, или их законным представителям.

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Как пояснили в Минтруда, обратиться за выплатой можно будет с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Сделать это можно при личном визите в отделение Пенсионного фонда, или подать заявление через портал Госуслуг.

На пособие могут претендовать семьи, имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Заявление рассматривается территориальным органом ПФР в течение пяти дней с момента его регистрации.

Ожидается, что единовременную выплату получат более 20 миллионов детей.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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