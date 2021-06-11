В России появятся "зеленые" продукты питания

К такой продукции будут применяться более жесткие требования. Однако по цене "зеленая" продукция будет доступной. По сути, она станет промежуточным звеном между обычной и органической. Если в производстве органической продукции исключено применение минеральных удобрений и агрохимикатов, при производстве "зеленой" продукции это допускается, но они должны соответствовать ГОСТам.

При производстве "зеленой" продукции нельзя будет использовать генно-инженерно-модифицированные организмы и ионизирующее излучение. Нужно снизить применение пестицидов (существенно ниже, чем у большинства стран-экспортеров сельхозпродукции) и выполнить требование по минимальному содержанию тяжелых металлов в минудобрениях (а в российских фосфорных удобрениях содержание следов токсичных веществ близко к нулю). Кроме того, предполагается установить более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые будут устанавливаться национальными стандартами. Первые шесть стандартов уже утверждены.

Сама продукция должна быть "чистой". И при ее производстве воздействие на окружающую среду должно быть снижено. Также подразумевается использование повторно перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки и упаковочных материалов.

Производители сельхозпродукции с улучшенными характеристиками смогут претендовать на меры государственной поддержки.

Такая продукция может занять до 15% в общей структуре экспорта продовольствия, оценивала ранее заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.