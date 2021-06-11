В России создан более чем трехмесячный запас противоэпидемической продукции, при необходимости эти запасы помогут сглаживать пики спроса, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила роль минпромторга во время пандемии, подчеркнув, что в 2020 году фармацевтика стала "мобилизационной отраслью".

Россия производит 21 из 28 препаратов, рекомендуемых для лечения COVID-19. При этом восемь из них - полным циклом производства, когда используются только отечественные составляющие.

В 2020 году обновлен перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых должно быть обеспечено в РФ по полному циклу - теперь их 215. К середине 2020-х годов 65% должны полностью производиться в России, к 2030 году - уже 80%, сказала Голикова.

При этом объемы выпуска вакцин "Ковивак" и "Эпиваккорона" пока недостаточны для экспорта, но заявки могут быть удовлетворены в конце года, заявил Денис Мантуров. "У нас главная задача сегодня -это обеспечить потребность нашей страны. Пока и касаемо "Эпиваккороны" и "Ковивак" объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки. Но, возможно, это произойдет к концу года", - сказал он. Пока массово налажено серийное производство только вакцины "Спутника V".

Импортозамещение

По словам вице-премьера Юрия Борисова, за последние пять лет Россия направила на импортозамещение около 2 трлн руб. Эта работа будет продолжена, подчеркнул вице-премьер.

"Санкции имеют две стороны: одна - отрицательная, они действительно мешают движению вперед. С другой стороны - это хороший мотив для того, чтобы развивать импортозамещение, занять соответствующие ниши, обезопасив себя", - добавил Борисов. "Настало время серьезной гонки. Кто выйдет из этой ситуации с лучшими показателями, тот завоюет будущие рынки и лучшие позиции. Поэтому мое пожелание - рост 5% (в обрабатывающей промышленности. - Прим. ред.), это как пожелание-требование", - заявил вице-премьер, обращаясь к Мантурову.