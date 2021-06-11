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Рубрика: В мире

В США получены доказательства связи вакцины мРНК с сердечной недостаточностью

Текст: Андрей Васильев

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили в четверг, что после вакцинации против COVID-19 было зарегистрировано более высокое, чем обычно, количество случаев воспаления сердца, особенно среди молодых людей, получивших вторую дозу синтетической вакцины мРНК. 226 случаев миокардита или перикардита были подтверждены после вакцинации у американцев моложе 30 лет, сказал доктор Том Симабукуро, заместитель директора Управления безопасности иммунизации CDC.

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Подавляющее большинство заболевших были отправлены домой после посещения больниц в конце мая, уточняет NBC News. Пятнадцать пациентов остаются госпитализированными, трое находятся в отделениях интенсивной терапии. У двух пациентов в отделении интенсивной терапии обнаружились другие проблемы со здоровьем.

Миокардит - это состояние, при котором происходит воспаление сердечной мышцы. Симптомы могут включать жар и усталость, а также одышку и очень специфический тип боли в груди. Пациенты утверждают, что боль сильнее, когда они наклоняются вперед. Эксперты по безопасности вакцин обращают внимание на ряд возможных побочных эффектов после введения любой новой вакцины. По словам Симабукуро, несмотря на рост числа зарегистрированных случаев миокардита среди молодежи, серьезных тревожных сигналов выявлено не было. Тем не менее, превышение нормы заболеваемости заслуживает дальнейшего изучения. CDC проведет заседание своего Консультативного комитета 18 июня, чтобы дополнительно изучить доказательства и оценить риск миокардита после вакцинации.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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