Вход на фестиваль "Красная площадь" будет осуществляться по регистрации

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в самом центре столицы с 17 по 20 июня. Гостей большого праздника книги ждут встречи с известными писателями и презентации новых произведений, интереснейшие лекции, увлекательные мастер-классы и горячие дискуссии, концерты и выступления артистов ведущих столичных театров.

Более 300 издательств со всей страны представят у стен Кремля более 100 тысяч книг. Чтобы попасть на фестиваль "Красная площадь", не надо покупать билетов, но необходимо пройти регистрацию на сайте https://bookfestival.ru/.

"В связи с тем, что пандемия отступает, но коронавирусная инфекция все еще в городе, мы, увы, вынуждены регулировать число гостей литературного праздника на Красной площади. Планировать день и время посещения придется заранее. Вход на фестиваль традиционно будет бесплатным, но в целях обеспечения безопасности гостей и участников проход будет по предварительной регистрации", - уточнили в пресс-службе фестиваля.

Для того, чтобы посетить фестиваль, необходимо сделать два простых шага:

- Выбрать удобную вам дату и время сеанса на сайте Фестиваля, зарегистрироваться и получить бесплатный билет на сеанс;

- Сохранить электронное письмо на своем смартфоне (распечатывать его необязательно!) с подтверждением регистрации, чтобы показать при входе на фестиваль.

Обратите внимание, что дети до 14 лет проходят на Фестиваль без регистрации. А чтобы не тратить время на входе, организаторы советуют приходить на Красную площадь в любое время в течение часа с момента начала сеанса, указанного в вашем бесплатном билете. Сеансы будут начинаться каждые полчаса.

"Друзья, пожалуйста, приходите в маске и перчатках и не снимайте их в течение всего пребывания на Фестивале. Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Давайте бережнее относиться друг к другу!", - обращаются организаторы книжного марафона ко всем, кто придет в эти дни на площадь. Помните, наше здоровье и безопасность в наших руках.