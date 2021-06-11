Владельцы частных домов смогут штрафовать коммунальщиков

Право требовать штрафы за ошибки в расчетах коммунальных платежей получили жители так называемого частного сектора. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

В 2017 году в Жилищном кодексе появились положения об ответственности поставщиков коммунальных услуг за нарушения в расчетах платы. Если плата была необоснованно завышена, житель может потребовать с организации штраф в размере 50% величины превышения.

Однако до сих пор взыскать такую компенсацию мог лишь собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме. О владельцах частных домов в кодексе не говорилось. Теперь же поставщики коммунальных услуг будут платить штрафы и собственникам индивидуальных домов.

Кроме того, документом внесены изменения в закон о Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Для оператора системы, в частности, введена административную ответственность за ее несоответствие положенным требованиям.

ГИС ЖКХ была запущена около пяти лет назад, однако к ее работе до сих пор возникает масса вопросов со стороны как коммунальных организаций, так и жителей и экспертов отрасли.