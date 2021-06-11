Возобновление морских круизов в США закончилось выявлением COVID-19

Морской круиз в США, который стал первым после длительного перерыва из-за введенных ограничений, окончился тем, что у пассажиров был выявлен коронавирус. Об этом в четверг сообщил организатор круиза компания Royal Caribbean.

Круизный лайнер Celebrity Millennium отплыл в субботу от острова Сен-Мартен в Карибском море. В компании подчеркивают, что весь экипаж прошел полную вакцинацию от СOVID-19, а пассажиры при посадке на борт были обязаны предъявить справку о прививках, пишет РИА Новости.

Однако сделанные в конце путешествия тесты на COVID-19 выявили положительный результат у двух человек. Инфицированные пассажиры переносят заболевание бессимптомно, они помещены в карантин.

Напомним, морские круизы по всему миру были отменены после того, как на лайнерах фиксировались случаи массового заражения коронавирусом.