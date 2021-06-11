Врач назвала диапазон нормальной температуры тела

Нормальная температура тела может иметь довольно широкие границы и зависит от определенных условий. Норма может быть как выше классических 36,6 градуса по Цельсию, так и ниже.

Как рассказала "Пятому каналу" врач-оториноларинголог Анна Колесникова, специалисты давно расширили диапазон температурной нормы. Он находится между значениями от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию.

Также сообщается, что температура тела повышается под действием ряда факторов: после еды, физических упражнений и стресса. Также температура может меняться в зависимости от времени суток.

"Температура в течение дня можно изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16:00 - 18:00", - объясняет Анна Колесникова.

Также она отмечает, что на результат измерения температуры может повлиять используемый прибор. Наиболее точные результаты с погрешностью не более 0,1 градуса показывают ртутные градусники, но они не безопасны в эксплуатации.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.