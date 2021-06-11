В соответствии с частями 3, 4 статьи 22 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Признать необходимым формирование территориальной избирательной комиссии города Байконура для руководства деятельностью по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных на территории города Байконура (далее - территориальная избирательная комиссия города Байконура).

2. Определить состав территориальной избирательной комиссии города Байконура в количестве девяти членов комиссии с правом решающего голоса.

3. Определить срок полномочий территориальной избирательной комиссии города Байконура - пять лет.

4. Предложения по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии города Байконура направлять в администрацию города Байконура по адресу: 468320, Республика Казахстан, г. Байконур, просп. Королева, д. 33 - либо в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации по адресу: 109012, г. Москва, Б. Черкасский пер., д. 9.

5. Срок, в течение которого принимаются предложения по составу территориальной избирательной комиссии города Байконура, составляет 30 дней со дня официального опубликования соответствующего информационного сообщения.

6. Направить информационное сообщение о формировании территориальной избирательной комиссии города Байконура и сроке приема предложений по кандидатурам в ее состав для опубликования в "Российскую газету" и средства массовой информации города Байконура, а также разместить его на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Бударина