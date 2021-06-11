Новости

Marvel объявила о перезапуске "Людей Икс" с женщиной-Росомахой 18:20
Сэмюэл Л. Джексон назвал пять самых любимых фильмов со своим участием 18:09
В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер" 15:42
Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 14:39

Вышел первый тизер второго сезона "Ведьмака"

Новости
    11.06.2021, 20:18
Текст:   Богдан Бобров

Компания Netflix на онлайн-мероприятии Geeked Week представила первый тизер второго сезона сериала "Ведьмак". Ролик сопровождается подписью "Встречайте Цири", но видеоряд больше похож на нарезку "вьетнамских" флешбэков - ничего информативного и особо интересного в нем нет.

Кроме того, анонсирована выставка WitcherCon. Стриминговый гигант проведет ее 9 июля совместно со студией CD Projekt RED, ответственной за игровые похождения Геральта из Ривии.

Дата выхода нового сезона сериала до сих пор неизвестна, но может быть названа в скором времени вместе с ближайшим трейлером.

Новости

Вышел первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" 14:12
Сайт IMDb обнулил негативные оценки сериала про чернокожую Анну Болейн 13:49
Вышел трейлер продолжения "Властелинов вселенной" от Кевина Смита 13:32
Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом 13:07
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Из сериала по "Властелину колец" требуют убрать эротические сцены 12:34
У "Властелина колец" появится аниме-приквел 11:57
Вышел новый трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" со Стивом Бушеми 10.06.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Вышел трейлер триллера с Акиньшиной и Янковским "Контейнер" 10.06.2021
Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 10.06.2021
Умер Бен Робертс - инспектор Конуэй из "Чисто английского убийства" 10.06.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 10.06.2021
Голос рэпера L'One в "Космическом джеме" разозлил пользователей Сети 10.06.2021
Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 10.06.2021