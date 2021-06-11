Вышел первый тизер второго сезона "Ведьмака"

Компания Netflix на онлайн-мероприятии Geeked Week представила первый тизер второго сезона сериала "Ведьмак". Ролик сопровождается подписью "Встречайте Цири", но видеоряд больше похож на нарезку "вьетнамских" флешбэков - ничего информативного и особо интересного в нем нет.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Кроме того, анонсирована выставка WitcherCon. Стриминговый гигант проведет ее 9 июля совместно со студией CD Projekt RED, ответственной за игровые похождения Геральта из Ривии.

Geralt, meet Geralt.



Welcome back into the world of The Witcher! @netflix and @CDPROJEKTRED are teaming up to host #WitcherCon on July 9. #GeekedWeek pic.twitter.com/PjeVafwlb1 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Дата выхода нового сезона сериала до сих пор неизвестна, но может быть названа в скором времени вместе с ближайшим трейлером.