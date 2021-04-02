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Создатели "Ведьмака" опубликовали видео о съемках второго сезона

Новости
    02.04.2021, 16:37
Текст:   Богдан Бобров

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix опубликован ролик о съемках второго сезона сериала "Ведьмак".

Фото: kinopoisk.ru
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Видео начинается с обращения исполнителя главной роли Генри Кавилла, который благодарит всех участников съемочного процесса.

Далее шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказывает, что производство проекта затянулось на 158 дней. Она отдельно отмечает, что все это время участники на площадке были вынуждены находиться в медицинских масках, пользоваться санитайзерами и здороваться друг с другом локоточками.

Съемки проходили в 15 различных локациях, в них были задействованы 89 актеров и 1200 членов съемочной группы.

События второго сезона расскажут, что случилось с Геральтом и компанией после Битвы при Содденском холме.

Дата премьеры по-прежнему не называется, но пока еще есть шансы дождаться шоу в 2021 году.

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