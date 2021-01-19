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Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака"

Новости
    19.01.2021, 16:33
Текст:   Богдан Бобров

Генри Кавилл восстановился после полученной травмы и вернулся на съемочную площадку второго сезона сериала "Ведьмак". Об этом сообщает Redanian Intelligence.

Фото: youtube.com/ Iamricksanchez
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По информации ресурса, из-за очередной вынужденной паузы производство шоу может затянуться до марта текущего года.

Возможно, заминка повлияет и на дату премьеры - если до этого предполагалось, что продолжение похождений Геральта и компании выйдет летом, то теперь его вряд ли стоит ждать раньше осени 2021-го.

Кроме того, Netflix готовит аниме-спин-офф "Ведьмак: Кошмар волка", аудитории уже был представлен логотип проекта.

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