Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака"

Генри Кавилл восстановился после полученной травмы и вернулся на съемочную площадку второго сезона сериала "Ведьмак". Об этом сообщает Redanian Intelligence.

По информации ресурса, из-за очередной вынужденной паузы производство шоу может затянуться до марта текущего года.

Возможно, заминка повлияет и на дату премьеры - если до этого предполагалось, что продолжение похождений Геральта и компании выйдет летом, то теперь его вряд ли стоит ждать раньше осени 2021-го.

Кроме того, Netflix готовит аниме-спин-офф "Ведьмак: Кошмар волка", аудитории уже был представлен логотип проекта.