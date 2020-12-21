Представлен анимированный логотип аниме "Ведьмак: Кошмар волка"

Компания Netflix продолжает вываливать "новогодние подарки" для поклонников сериала "Ведьмак".

Вслед за парочкой видеороликов стриминговый гигант опубликовал в Twitter логотип грядущего аниме-спин-оффа "Ведьмак: Кошмар волка".

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS — NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020

Проект расскажет о юных годах Весемира - старейшего ведьмака Континента и наставника Геральта из Ривии. Ранее этот временной период не раскрывался ни в книгах, ни в играх от CD Projekt RED.

Премьера аниме назначена на 2021 год, без указания более точной даты.