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Генри Кавилл закончил съемки в продолжении "Ведьмака"

Новости
    01.04.2021, 12:31
Текст:   Богдан Бобров

Британский актер Генри Кавилл закончил съемки во всех своих сценах второго сезона "Ведьмака". Об этом 31 марта в сторис Instagram сообщила его персональный дизайнер причесок Жаклин Ратор.

Фото: WDSSPR
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Также она добавила, что вся остальная съемочная группа завершит производственный процесс на следующий день.

По данным портала Redanian Intelligence, после этого Netflix приступит к созданию сериала-приквела "Ведьмак: Происхождение" (The Witcher: Blood Origin).

Продолжение приключений Геральта и компании до сих пор не имеет точной даты премьеры, но, возможно, создатели успеют выпустить его в онлайн-кинотеатре до конца 2021 года.

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