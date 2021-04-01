Генри Кавилл закончил съемки в продолжении "Ведьмака"

Британский актер Генри Кавилл закончил съемки во всех своих сценах второго сезона "Ведьмака". Об этом 31 марта в сторис Instagram сообщила его персональный дизайнер причесок Жаклин Ратор.

Также она добавила, что вся остальная съемочная группа завершит производственный процесс на следующий день.

По данным портала Redanian Intelligence, после этого Netflix приступит к созданию сериала-приквела "Ведьмак: Происхождение" (The Witcher: Blood Origin).

That's a wrap on #TheWitcher Season 2!



(via Henry Cavill's personal hair designer Jacqueline Rathore) pic.twitter.com/CthsLYq5Wi — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) March 31, 2021

Продолжение приключений Геральта и компании до сих пор не имеет точной даты премьеры, но, возможно, создатели успеют выпустить его в онлайн-кинотеатре до конца 2021 года.