Новости

Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 14:39
Сайт IMDb обнулил негативные оценки сериала про чернокожую Анну Болейн 13:49
Вышел трейлер продолжения "Властелинов вселенной" от Кевина Смита 13:32
Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом 13:07

Вышел первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница"

Новости
    11.06.2021, 14:12
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Перезапуск важного молодежного сериала "Сплетница" (Gossip Girl) получил полноценный трейлер. Как видим, создатели учли все обязательные сейчас в индустрии постулаты в смысле гендеров и цветовой дифференциации.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения "Властелинов вселенной" от Кевина Смита

Ролик (18+) размещен на YouTube-канале стриминга HBO Max и чуть более чем за две минуты отрабатывает повесточку по полной.

Действие сериала развернуто почти через десять лет после оригинального шоу. В нем тайная блогерша (голос за кадром - вновь Кристен Белл) промоет кости новому поколению элитной частной нью-йоркской школы. При этом обещано, что особый акцент будет сделан на соцсети.

Разработкой перезапуска занимаются авторы оригинальной "Сплетницы" Джош Шварц и Стефани Сэвидж.

Премьера - 8 июля.

Новости

Из сериала по "Властелину колец" требуют убрать эротические сцены 12:34
У "Властелина колец" появится аниме-приквел 11:57
Появились видео репетиции спектакля про Сталина с Ольгой Бузовой 11:18
Актер Борис Глаголин умер перед своим днем рождения 10:35
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел новый трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" со Стивом Бушеми 10.06.2021
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 10.06.2021
Песня In The End группы Linkin Park установила рекорд на Spotify 10.06.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Вышел трейлер триллера с Акиньшиной и Янковским "Контейнер" 10.06.2021
Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 10.06.2021
Умер Бен Робертс - инспектор Конуэй из "Чисто английского убийства" 10.06.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Голос рэпера L'One в "Космическом джеме" разозлил пользователей Сети 10.06.2021
Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 10.06.2021
Вышел трейлер мультфильма про бракованного робота "Неисправимый Рон" 09.06.2021