Вышел первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница"

Перезапуск важного молодежного сериала "Сплетница" (Gossip Girl) получил полноценный трейлер. Как видим, создатели учли все обязательные сейчас в индустрии постулаты в смысле гендеров и цветовой дифференциации.

Ролик (18+) размещен на YouTube-канале стриминга HBO Max и чуть более чем за две минуты отрабатывает повесточку по полной.

Действие сериала развернуто почти через десять лет после оригинального шоу. В нем тайная блогерша (голос за кадром - вновь Кристен Белл) промоет кости новому поколению элитной частной нью-йоркской школы. При этом обещано, что особый акцент будет сделан на соцсети.

Разработкой перезапуска занимаются авторы оригинальной "Сплетницы" Джош Шварц и Стефани Сэвидж.

Премьера - 8 июля.