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Сериал "Сплетница" перезапустят

Новости
    18.07.2019, 17:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Тот самый момент, когда нужно вспомнить реплику актрисы Кейли Куоко, Пенни из "Теории Большого взрыва", напророчившей шоу скорейший перезапуск. Несмотря на то, что сериал закончился буквально только что - в мае. 

Как передает Variety, ребут ждет немаловажную молодежную многосерийную драму канала The CW "Сплетница" (Gossip Girl), воспоминания о которой также не успели толком остыть - Gossip Girl на протяжении шести сезонов и 121 эпизода выходила в 2007-2012 годах.

Согласно обнародованной информации, WarnerMedia заказала десять часовых серий ребута своего стримингового сервиса HBO Max.

Действие серии развернется через восемь лет после окончания оригинальной "Сплетницы" и расскажет о новом поколении манхэттенской "золотой молодежи". С упором на такую злободневную тему, как изменение и дальнейшее развитие социальных сетей. 

Перезапуском заняты продюсеры оригинального сериала - Джош Шварц, Джошуа Сафран, Стефани Сэвидж и Лесли Моргенштейн.

Фото: kinopoisk.ru
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Появится ли в шоу кто-то из старой "Сплетницы", пока не известно. Даты премьеры тоже нет. Но известно, что сам сервис запускается весной 2020-го. И туда сразу же переезжают с Netflix "Друзья".

"Сплетница" основана на одноименной серии романов американской писательницы Сесили фон Цигезар: всего там тринадцать опусов, из которых три сочинили "литературные негры".

В шоу снялись Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Тейлор Момсен, Эд Вествик, Сюзанна Шадковски, Мишель Трахтенберг.

Отметим, что, как заведено при больших культах, далее сериал начал почковаться - случились "Сплетница: Акапулько" и "Сплетница: Таиланд", выдержавшие по одному сезону.

Ранее сообщалось про очередной перезапуск культового "Беверли-Хиллз, 90210", на этот раз - с оригинальным актерским составом. Свежее промо сериала смотрите здесь.

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