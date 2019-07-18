Сериал "Сплетница" перезапустят

Тот самый момент, когда нужно вспомнить реплику актрисы Кейли Куоко, Пенни из "Теории Большого взрыва", напророчившей шоу скорейший перезапуск. Несмотря на то, что сериал закончился буквально только что - в мае.

Как передает Variety, ребут ждет немаловажную молодежную многосерийную драму канала The CW "Сплетница" (Gossip Girl), воспоминания о которой также не успели толком остыть - Gossip Girl на протяжении шести сезонов и 121 эпизода выходила в 2007-2012 годах.

Согласно обнародованной информации, WarnerMedia заказала десять часовых серий ребута своего стримингового сервиса HBO Max.

Действие серии развернется через восемь лет после окончания оригинальной "Сплетницы" и расскажет о новом поколении манхэттенской "золотой молодежи". С упором на такую злободневную тему, как изменение и дальнейшее развитие социальных сетей.

Перезапуском заняты продюсеры оригинального сериала - Джош Шварц, Джошуа Сафран, Стефани Сэвидж и Лесли Моргенштейн.

Появится ли в шоу кто-то из старой "Сплетницы", пока не известно. Даты премьеры тоже нет. Но известно, что сам сервис запускается весной 2020-го. И туда сразу же переезжают с Netflix "Друзья".

"Сплетница" основана на одноименной серии романов американской писательницы Сесили фон Цигезар: всего там тринадцать опусов, из которых три сочинили "литературные негры".

В шоу снялись Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Тейлор Момсен, Эд Вествик, Сюзанна Шадковски, Мишель Трахтенберг.

Отметим, что, как заведено при больших культах, далее сериал начал почковаться - случились "Сплетница: Акапулько" и "Сплетница: Таиланд", выдержавшие по одному сезону.

Ранее сообщалось про очередной перезапуск культового "Беверли-Хиллз, 90210", на этот раз - с оригинальным актерским составом. Свежее промо сериала смотрите здесь.