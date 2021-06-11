Новости

Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 14:39
Вышел первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" 14:12
Сайт IMDb обнулил негативные оценки сериала про чернокожую Анну Болейн 13:49
Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом 13:07

Вышел трейлер продолжения "Властелинов вселенной" от Кевина Смита

Новости
    11.06.2021, 13:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Очередной день цифровой выставки Geeked Week ознаменовался новой россыпью всевозможных плюшек. В частности, был представлен первый тизер-трейлер сиквела культового анимационного фэнтези-сериала "Властелины вселенной".

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн

Ролик шоу, имеющего подзаголовок "Откровение" (Masters of the Universe: Revelation), размещен в том числе на YouTube-канале Netflix Russia. И там красоты, конечно, писаные - неслыханной крепости бальзам на сердце.

"Продолжение легендарного эпического сериала восьмидесятых вернет миру силу Серого черепа", - лаконично сулит подпись.

При этом немаловажно отметить, что исполнительным продюсером предприятия выступил Кевин Смит.

Премьера первой части - 23 июля.

Оригинальный "Хи-Мен и властелины Вселенной" (He-Man and the Masters of the Universe) - анимационный сериал на 130 эпизодов и два сезона, выходил он с 1983 по 1985 годы.

В 1987-м был выпущен полнометражный художественный фильм с Дольфом Лундгреном, в 2002 году - обновленный мультипликационный сериал с тем же названием и теми же героями.

В основе всего - линейка медийных продуктов и игрушек "Властелины Вселенной" (Masters of the Universe) компании Mattel (той, что выпускает Барби).

Напомним, что также был анонсирован и ремейк игровой полнометражки, которым занимаются братья Ни. Причем Лундгрен выступал, чтобы Хи-Мена в ремейке сыграл Крис Хемсфорд, но тот заранее от такой чести отказался. Уточняя, что герой излишне похож на Тора, образ которого актер воплощает во вселенной Marvel.

Новости

Из сериала по "Властелину колец" требуют убрать эротические сцены 12:34
У "Властелина колец" появится аниме-приквел 11:57
Появились видео репетиции спектакля про Сталина с Ольгой Бузовой 11:18
Актер Борис Глаголин умер перед своим днем рождения 10:35
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел новый трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" со Стивом Бушеми 10.06.2021
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 10.06.2021
Песня In The End группы Linkin Park установила рекорд на Spotify 10.06.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Голос рэпера L'One в "Космическом джеме" разозлил пользователей Сети 10.06.2021
Вышел трейлер триллера с Акиньшиной и Янковским "Контейнер" 10.06.2021
Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 10.06.2021
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Царьпанк-фэнтези "Тень и кость" продлено на второй сезон 08.06.2021
Звезда "Игры Престолов" рассказала о влиянии постельных сцен на карьеру 06.06.2021
Вышел трейлер российского анимационного фэнтези "Кощей. Начало" 03.06.2021