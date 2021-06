Вышел трейлер продолжения "Властелинов вселенной" от Кевина Смита

Очередной день цифровой выставки Geeked Week ознаменовался новой россыпью всевозможных плюшек. В частности, был представлен первый тизер-трейлер сиквела культового анимационного фэнтези-сериала "Властелины вселенной".

Ролик шоу, имеющего подзаголовок "Откровение" (Masters of the Universe: Revelation), размещен в том числе на YouTube-канале Netflix Russia. И там красоты, конечно, писаные - неслыханной крепости бальзам на сердце.

"Продолжение легендарного эпического сериала восьмидесятых вернет миру силу Серого черепа", - лаконично сулит подпись.

При этом немаловажно отметить, что исполнительным продюсером предприятия выступил Кевин Смит.

Премьера первой части - 23 июля.

Оригинальный "Хи-Мен и властелины Вселенной" (He-Man and the Masters of the Universe) - анимационный сериал на 130 эпизодов и два сезона, выходил он с 1983 по 1985 годы.

В 1987-м был выпущен полнометражный художественный фильм с Дольфом Лундгреном, в 2002 году - обновленный мультипликационный сериал с тем же названием и теми же героями.

В основе всего - линейка медийных продуктов и игрушек "Властелины Вселенной" (Masters of the Universe) компании Mattel (той, что выпускает Барби).

Напомним, что также был анонсирован и ремейк игровой полнометражки, которым занимаются братья Ни. Причем Лундгрен выступал, чтобы Хи-Мена в ремейке сыграл Крис Хемсфорд, но тот заранее от такой чести отказался. Уточняя, что герой излишне похож на Тора, образ которого актер воплощает во вселенной Marvel.