Жильцам бывших общежитий снизят квартплату

Закон, защищающий права жителей бывших общежитий, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет о жилье, которое раньше принадлежало государственным или муниципальным предприятиям и учреждениям и использовалось в качестве общежития или служебного жилья, однако позже не было передано в ведение органов местного самоуправления. Устанавливается, что на эти помещения будут распространяться положения о бессрочном характере договора найма жилья. Изменение собственника здания не повлечет расторжения или изменения договора.

Кроме того, квартплата и субсидии в таких общежитиях будут начисляться по тем же правилам, что и в обычных квартирах.

В России насчитывается более 200 бывших общежитий, находящихся в частной собственности, в которых проживает более 19 тысяч человек, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. Большая часть таких домов находится в неудовлетворительном состоянии и имеет степень износа от 30 до 85%. Кроме того, собственники зданий взимают с жителей плату по коммерческим тарифам и завышают расходы на содержание имущества.

"Граждане, проживающие в бывших ведомственных общежитиях, стали заложниками ситуации, связанной с нарушениями, допущенными в процессе приватизации предприятий, в ведении которых находились такие общежития. При этом оспаривание результатов приватизации в силу исковой давности невозможно", - говорилось в документе.