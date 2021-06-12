800 лет Александру Невскому: В России начинаются четыре крестных хода с мощами святого

Сегодня, 12 июня, по благословению патриарха Московского и все Руси Кирилла начинается принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в пределы Русской православной церкви. Географические границы этих пределов очень широки - от Бреста до Южно-Сахалинска, и от Ленинградской области до Владикавказа. Верующие пройдут с четырьмя ковчегами около 25 тысяч километров.

- Мы видим, как чтится в этом году князь Александр Невский, как о государственном деятеле и полководце о нем говорят на научных конференциях и светских площадках, - говорит заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.

Но общество, всегда почитающее его в таком качестве, по словам епископа Саввы, порой забывает, что Александр Невский всегда воспринимал себя прежде всего как православного человека и христианина, и принесение мощей должно напомнить нам об этом.

Он напомнил, что для православных людей принесение мощей всегда большая радость и возможность соприкосновения с благодатными останками святого

- Когда мы воспринимаем исторических деятелей, особенно канонизированных, как святых, мы должны задуматься над тем, что они значат для нас, - считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В случае с Александром Невским можно говорить об отце русской государственности и одном из основателей и создателей России как уникального цивилизационного единства, уверен Вахтанг Кипшидзе.

- И важно, что наша отчизна утвердилась, в том числе и трудами этого святого, опирающего прежде всего на православную веру, - сказал Вахтанг Кипшидзе, подчеркнув, что в поисках идеала государственного мужа мы обычно находим пример в трудах и подвигах Александра Невского, отказавшегося от "католических бонусов" и "определенных соблазнов с Востока" и выбравшего "свой путь". Его жизнь и труды прошли в тяжелейших условиях унизительного для Руси времени татаро-монгольского ига, но сила духа князя была такова, что он смог сквозь влияние извне служить своему народу.

Замдиректора Благотворительного фонда имени святого равноапостольного князя Владимира Антон Голик сообщил, что стартующие сегодня крестные ходы пройдут через 86 российских и белорусских городов.

Крестные ходы, по его словам, включают в себя четыре маршрута.

Первый начнется сегодня в храме Христа Спасителя и пройдет по местам жизни и деятельности князя, а также повторит путь его мощей, перенесенных в 1723 году из Владимира в Санкт-Петербург.

Второй маршрут начнется в Вознесенской Давидовой пустыни и пройдет по Беларуси.

Третий маршрут начнется в кафедральном соборе Ростова-на-Дону и пройдет по Южному федеральному округу и Северному Кавказу.

И наконец, четвертый, Восточный маршрут начнется в Новотихвинской женском монастыре в Екатеринбурге и закончится в Южно-Сахалинске.

Представитель Белорусского экзархата Русской православной церкви в Минске, настоятель храма святого Александра Невского, протоиерей Николай Коржич уточнил, что мощи будут принесены в этой стране во все кафедральные города.

Перенесение мощей святого князя в Санкт-Петербург ознаменовало собой смыкание двух эпох, - напомнил директор Санкт-Петербургского института истории РАН, куратор проекта "Александр Невский: великий северный путь" Алексей Сиренов,- средневековья и Нового времени и утверждение новой столицы России.

Уточнить маршруты крестных ходов, чтобы присоединиться к ним, можно на сайте nevsky.prichod.ru