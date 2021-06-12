Новости

Путин в День России посетил Третьяковскую галерею 18:13
Мединский: Дискуссия вокруг памятника Александру Невскому выдает нашу историческую безграмотность 18:09
Задержана женщина, которая в Москве увела у матери 2-летнюю дочку 18:09
Власти Москвы призвали горожан быть дома в выходные 18:05
Центр Софии блокировало шествие в поддержку традиционных семейных ценностей 18:01
Ученые выяснили, как специя пробивает защиту бактерий от антибиотиков 17:59
Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате 24 июня не будет 17:55
Собянин обратился к москвичам в День России 17:54
Впервые в истории Евро судья отменил гол после просмотра VAR 17:51
Путин заявил, что вакцинация от коронавируса должна вестись шире 17:50
Оперштаб: Еще 2 725 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 17:49
Ученые предложили построить коллайдер на Луне 17:46
Володин поздравил жителей страны с Днем России 17:44
800 лет Александру Невскому: В России начинаются четыре крестных хода с мощами святого 17:41
Скончался Нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси 17:39
Полиция разогнала массовую вечеринку в центре Парижа 17:38
Врач описал простой способ, как избавиться от заложенности носа 17:34
В Москве открывают дополнительные ковидные поликлиники и больницы 17:32
В МФТИ начинают работу олимпиадные школы 17:32
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы с 12 по 14 июня включительно 17:28
Ракова: Столичные поликлиники и детсады будут работать в каникулы с 13 по 19 июня в обычном режиме 17:27
Евгений Нифантьев выпустит методичку "Как вернуть детей из соцсетей" 17:27
Гинцбург раскритиковал врачей, советующих "переболеть коронавирусом" 17:24
Мэрия Москвы не планирует вводить пропуска из-за всплеска коронавируса 17:23
Мишустин назвал 12 июня судьбоносным днем для России 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
12.06.2021 17:41
Рубрика: Общество

800 лет Александру Невскому: В России начинаются четыре крестных хода с мощами святого

Текст: Елена Яковлева

Сегодня, 12 июня, по благословению патриарха Московского и все Руси Кирилла начинается принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в пределы Русской православной церкви. Географические границы этих пределов очень широки - от Бреста до Южно-Сахалинска, и от Ленинградской области до Владикавказа. Верующие пройдут с четырьмя ковчегами около 25 тысяч километров.

Фото: Иван Фадеев
В Ярославле рассказали, почему 800-летие Александра Невского празднуется в 2021 году

- Мы видим, как чтится в этом году князь Александр Невский, как о государственном деятеле и полководце о нем говорят на научных конференциях и светских площадках, - говорит заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.

Но общество, всегда почитающее его в таком качестве, по словам епископа Саввы, порой забывает, что Александр Невский всегда воспринимал себя прежде всего как православного человека и христианина, и принесение мощей должно напомнить нам об этом.

Он напомнил, что для православных людей принесение мощей всегда большая радость и возможность соприкосновения с благодатными останками святого

- Когда мы воспринимаем исторических деятелей, особенно канонизированных, как святых, мы должны задуматься над тем, что они значат для нас, - считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В случае с Александром Невским можно говорить об отце русской государственности и одном из основателей и создателей России как уникального цивилизационного единства, уверен Вахтанг Кипшидзе.

- И важно, что наша отчизна утвердилась, в том числе и трудами этого святого, опирающего прежде всего на православную веру, - сказал Вахтанг Кипшидзе, подчеркнув, что в поисках идеала государственного мужа мы обычно находим пример в трудах и подвигах Александра Невского, отказавшегося от "католических бонусов" и "определенных соблазнов с Востока" и выбравшего "свой путь". Его жизнь и труды прошли в тяжелейших условиях унизительного для Руси времени татаро-монгольского ига, но сила духа князя была такова, что он смог сквозь влияние извне служить своему народу.

Замдиректора Благотворительного фонда имени святого равноапостольного князя Владимира Антон Голик сообщил, что стартующие сегодня крестные ходы пройдут через 86 российских и белорусских городов.

Крестные ходы, по его словам, включают в себя четыре маршрута.

Первый начнется сегодня в храме Христа Спасителя и пройдет по местам жизни и деятельности князя, а также повторит путь его мощей, перенесенных в 1723 году из Владимира в Санкт-Петербург.

Второй маршрут начнется в Вознесенской Давидовой пустыни и пройдет по Беларуси.

Третий маршрут начнется в кафедральном соборе Ростова-на-Дону и пройдет по Южному федеральному округу и Северному Кавказу.

И наконец, четвертый, Восточный маршрут начнется в Новотихвинской женском монастыре в Екатеринбурге и закончится в Южно-Сахалинске.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Патриарха Кирилла пригласили на освящение нового собора в Волгограде

Представитель Белорусского экзархата Русской православной церкви в Минске, настоятель храма святого Александра Невского, протоиерей Николай Коржич уточнил, что мощи будут принесены в этой стране во все кафедральные города.

Перенесение мощей святого князя в Санкт-Петербург ознаменовало собой смыкание двух эпох, - напомнил директор Санкт-Петербургского института истории РАН, куратор проекта "Александр Невский: великий северный путь" Алексей Сиренов,- средневековья и Нового времени и утверждение новой столицы России.

Уточнить маршруты крестных ходов, чтобы присоединиться к ним, можно на сайте nevsky.prichod.ru

Общество Религия

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
В России могли появиться "московские" штаммы коронавируса
Путин назвал помощь странам с вакциной от COVID ответственностью РФ перед миром
В Кремле прокомментировали планы Байдена на отдельную пресс-конференцию
При скрытом надзоре ГИБДД визуально зафиксирует разговор по телефону
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию