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12.06.2021 23:03
Рубрика: Экономика

Аналитик назвала условия для падения доллара до 60 рублей

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Есть вероятность существенного укрепления рубля, при котором доллар может вернуться к отметке в 60 рублей, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

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По словам Зайцевой, это возможно, если Центробанк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, нефть продолжит расти в цене, а ведущие мировые регуляторы будут придерживаться мягкой монетарной политики.

Аналитик отметила, что пока ЦБ РФ оценивает инфляционные риски как высокие, но уже во второй половине 2022 года прогнозирует возвращение инфляции к целевому уровню 4%.

"Это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублёвых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты", - сказала Зайцева в беседе с агентством "Прайм".

Она добавила, что, касаемо ФРС, многое зависит от динамики инфляции и уровня занятости населения - от регулятора уже поступают сигналы о возможном снижении закупок активов с рынка, если американская экономика продолжит быстрое восстановление.

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