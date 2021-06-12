Аналитик назвала условия для падения доллара до 60 рублей

Есть вероятность существенного укрепления рубля, при котором доллар может вернуться к отметке в 60 рублей, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

По словам Зайцевой, это возможно, если Центробанк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, нефть продолжит расти в цене, а ведущие мировые регуляторы будут придерживаться мягкой монетарной политики.

Аналитик отметила, что пока ЦБ РФ оценивает инфляционные риски как высокие, но уже во второй половине 2022 года прогнозирует возвращение инфляции к целевому уровню 4%.

"Это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублёвых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты", - сказала Зайцева в беседе с агентством "Прайм".

Она добавила, что, касаемо ФРС, многое зависит от динамики инфляции и уровня занятости населения - от регулятора уже поступают сигналы о возможном снижении закупок активов с рынка, если американская экономика продолжит быстрое восстановление.