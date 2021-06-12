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Рубрика: Экономика

Аналитик назвала условия существенного укрепления рубля

Текст: Матвей Линник

Рост цен на нефть, сохранение Центробанком курса на повышение ключевой ставки, а также мягкая монетарная политика ФРС США могут привести к существенному укреплению рубля. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

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Она отметила, что потенциал роста мирового спроса на нефть все еще сохраняется. Тем не менее цены на нефть вряд ли взлетят, считает эксперт. Этому будут препятствовать наращивание добычи нефтяными компаниями и возможное снятие американских санкций с Ирана.

Нормализация денежно-кредитной политики ЦБ будет способствовать замедлению темпов роста цен, продолжила Зайцева. "В свою очередь, это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте", - уточнила она.

Фактор монетарной политики ФРС будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения, объяснила аналитик. От регулятора уже начали поступать сигналы о возможном снижении темпов покупки активов с рынка в случае сохранения высоких темпов восстановления экономики.

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