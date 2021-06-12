Аналитик назвала условия существенного укрепления рубля

Рост цен на нефть, сохранение Центробанком курса на повышение ключевой ставки, а также мягкая монетарная политика ФРС США могут привести к существенному укреплению рубля. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Она отметила, что потенциал роста мирового спроса на нефть все еще сохраняется. Тем не менее цены на нефть вряд ли взлетят, считает эксперт. Этому будут препятствовать наращивание добычи нефтяными компаниями и возможное снятие американских санкций с Ирана.

Нормализация денежно-кредитной политики ЦБ будет способствовать замедлению темпов роста цен, продолжила Зайцева. "В свою очередь, это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте", - уточнила она.

Фактор монетарной политики ФРС будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения, объяснила аналитик. От регулятора уже начали поступать сигналы о возможном снижении темпов покупки активов с рынка в случае сохранения высоких темпов восстановления экономики.