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Рубрика: Общество

Больные не подозревают: врачи заявили об изменении симптомов COVID-19

Текст: Евгения Думанская
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP

Общие симптомы коронавируса стали другими, сообщили специалисты Королевского колледжа Лондона.

Сейчас Национальная служба здравоохранения Великобритании относит к основным симптомам потерю обоняния и вкуса, лихорадку и кашель. По версии ВОЗ три главных признака COVID-19: лихорадка, сухой кашель и утомляемость.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Однако, как рассказал профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор, индийский штамм, который сейчас лидирует по распространению в Великобритании, больше напоминает самую обычную простуду. Основными симптомами стали головная боль, боль в горле и насморк.

Как подчеркнул Спектр, людям с такими симптомами нужно соблюдать меры предосторожности и обратиться к врачу, поскольку многие больные не подозревают о возможном заражении коронавирусом, и думают, что у них обычная простуда.

"Больной считает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие, как раньше", - рассказал Спектор изданию "Mirror".

"Классические" симптомы также продолжают наблюдаться у больных, однако они зачастую сразу распознаются пациентом, в отличие от новых, на которые мало кто обращает внимание.

Общество Здоровье В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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