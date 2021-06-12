Британский врач назвал внешние симптомы рака щитовидной железы

У больных раком щитовидной железы зачастую долгое время бывают нормальные анализы, поэтому важно знать внешние проявления этой болезни, считает хирург-отоларинголог из London Bridge Hospital Жан-Пьер Жиннон.

Он рассказал, что один из признаков онкологического процесса - необъяснимая охриплость голоса. Если этот симптом не связан с инфекционным заболеванием, и не проходит в течение трех недель, рекомендуется обратиться к врачу.

Как отметил Жиннон, чаще всего рак щитовидной железы проявляется опухолью в передней части шеи, рядом с гортанью, которая медленно растет и не проходит. При обнаружении такой шишки стоит пройти обследование.

К другим признакам рака щитовидной железы относятся опухшие лимфоузлы в области шеи, затруднения при глотании, хриплое дыхание.

"Затрудненное глотание, часто в сочетании с болью в горле, может быть изнуряющим симптомом", - рассказал Жиннон в беседе с изданием "Express".

Как добавил доктор, эти симптомы не обязательно говорят о раке, однако требуют внимания специалистов.