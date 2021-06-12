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12.06.2021 18:21
Рубрика: Власть

Чем Александр Невский важен для современной России

Текст: Елена Новоселова
Обращение к такому символу, как Александр Невский, позволит России противостоять тренду на отказ от национального прошлого и раскручивание глобальной квази-истории, считает сенатор Алексей Пушков.

"Почему мы вообще сейчас говорим об Александре Невском? Дело же не только в том, что тема патриотизма и государственности вышла на первый план, - заявил он на Международном форуме "История для будущего. Александр Невский". - Думаю, что значение Невского для российской истории и государственности шире. В нем сочетаются три важнейших элемента нашего самовосприятия: это история, самостоятельность и идентичность".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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И эти мировоззренческие ценности, по мнению Пушкова, серьезно противопоставляют Россию и некоторые западные страны.

"Вспомните события лета прошлого года. В США сносят памятники, а мы их ставим. И это гораздо более существенное расхождение во взглядах на прошлое, чем кажется с первого взгляда, - считает Пушков. - На самом деле противостоят две тенденции. Первая: к глобализации, которая предполагает отказ от истории или ее переиначивание на каких-то новых идеологических основах. И тенденция за сохранение национальной идентичности в условиях глобализации, как объективного процесса. По этому пути идет Россия".

Тренд на отказ приобрел, по словам сенатора, "весьма своеобразный характер". Для примера он берет новый английский сериал "Анна Болейн", в котором черная актриса играет супругу короля Генриха VIII. Ту самую, ради которой король развелся с первой женой и разорвал все связи с Ватиканом. В результате последнего возникла независимая от католичества Церковь Англии.

"Это весьма странно, потому что в 16 веке британская аристократка и жена короля никак не могла быть черной", - комментирует Алексей Пушков.

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По его мнению, такие режиссерские "находки" совершаются не из любви к искусству, а "для преодоления истории, для создания квази-истории", для того, чтобы толерантно включить в исторический процесс "действительно существующие очень большие массы цветного населения, которые, при всем уважении, никакого отношения к истории Великобритании не имеют".

В том же ряду стоят и абсурдные обвинения Шекспира в расизме и антифеминизме. И попытка в Финляндии снять кино, где маршала Маннергейма должен был играть афроамериканский актер.

"Нам предлагают с позиции сегодняшнего дня и некоторых политических сил оценивать прошлое, литературу и историю, - подчеркивает Пушков. - Все это звучит анекдотично, но попытки уничтожить историю будут продолжаться, и их будут навязывать России".

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Поэтому Александр Невский - это не вопрос истории при всем значении его роли. "Он из тех фигур, с которыми мы идем в будущее. Его не нужно превращать в лубочный персонаж. Его образ должен быть одним из носителей идентичности России, наряду, к примеру, с Александром Сергеевичем Пушкиным", - убежден сенатор.

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