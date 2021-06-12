Что нужно не забыть сделать, чтобы в июле вовремя получить пенсию

С 1 июля 2021 все банки обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы "Мир" или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Это требования Федерального закона "О национальной платежной системе". На другие карты получить выплаты уже будет нельзя.

Соответственно те граждане, которые хотят по-прежнему получать выплаты на карту, должны оформить именно карту "Мир". Откладывать ее оформление не стоит, так как мгновенно могут выдать только не именную карту, а нужна именная (на которой выбиты имя и фамилия ее держателя).

Для оформления такой карты потребуется минимум семь рабочих дней. Некоторые банки делают и дольше. За обслуживание карты "Мир", оформленной для зачисления пенсий и социальных выплат Сбербанк, например, ничего не берет. Кроме того на остаток по карте идут проценты.

После получения карты "Мир", ее держатель должен направить реквизиты карты в Пенсионный фонд России. Сделать это можно, как напоминают в ПФР, в электронном виде через "личный кабинет" на сайте организации или портале госуслуг. Либо можно лично подать заявление в клиентской службе ПФР, а также в многофункциональном центре. В заявлении о перечислении пенсии на новую карту нужно указать 20-значный номер счета карты "Мир". Его можно узнать в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или офисе банка.

Но если все-таи человек так и не успеет до первого июля оформить новую карту, то, конечно же, его пенсия никуда не денется. "Если выплаты производятся на карту Сбербанка, то банк автоматически откроет текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе банка. Или через онлайн-сервис банка перевести средства с текущего счета на действующую карту, и средства снять уже непосредственно с карты. Если же выплаты производятся на карту иной кредитной организации, то в течение десяти рабочих дней от даты перечисления Пенсионным фондом денежных средств представитель банка должен связаться с получателем для оформления карты "Мир", - уточнили в ПФР.

Пенсионер также может отказаться от услуг банка и начать получать пенсию через "Почту России". В этом случае пенсию на дом доставляет почтальон.