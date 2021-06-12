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Рубрика: Культура

День России в Москве: Куда сходить и что посмотреть 12 июня

Текст: Наталья Лебедева
В День России москвичей и гостей столицы ждет насыщенная программа - концерты, мастер-классы, выставки и спортивные соревнования. И все это бесплатно. "РГ" составила путеводитель по самым интересным событиями, которые можно будет посетить всей семьей. Только не забывайте надевать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Парки приглашают на концерты и мастер-классы

В Парке Горького, "Сокольниках", "Зарядье" и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты под открытом небом. Также москвичей приглашают поучаствовать в веселых играх, конкурсах, викторинах и посетить увлекательные мастер-классы.

В саду "Эрмитаж" ученые-географы и путешественники на летней эстраде расскажут о крупнейших озерах и реках, морях и океанах. Детям же предложат раскрасить в цвета российского флага огромный шестиметровый корабль, а потом отправится на нем в почти настоящее морское путешествие. Завершит праздничную программу музыкальный конкурс молодых исполнителей. В жюри известные артисты Владимир Пресняков, Анита Цой, Владимир Девятов и Марина Хлебникова.

Парк Горького приглашает на марафон пианистов, которые сыграют известные произведения русских классиков, а также исполнят собственные сочинения.

В парке "Сокольники" откроется выставка картин, посвященных Дню России. Полотна создадут прямо на месте, и посетители смогут наблюдать за работой художников.

Парк "Зарядье" подготовил большую концертную программу. На сцену выйдут вокально-инструментальная группа Luxury Band, Театр танца Анны Кузнецовой Art Dance Club, ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации, духовой оркестр MoSKA-Jazz Orchestra и Московский мужской хор под управлением Валерия Рыбина.

Фестиваль "Времена и эпохи" на бульварах столицы

Гостей фестиваль "Времена и эпохи" ждут показательные выступления русских витязей и римских легионеров, княжеский пир, восточные танцы и спектакли.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Наталья Сергунина: ВДНХ приглашает москвичей отметить День России

Тверской бульвар на время превратиться в Шелковый путь, а москвичи вместе с путешественником по имени Ахмад ибн Фадлан отправятся в страну русов, чтобы выполнить поручение багдадского халифа. На площадке "Шелковый путь. От Руси до халифатов" можно будет увидеть византийские диковинки и пообедать с хазарами.

Площадка "Купеческий путь. Древняя Русь" разместится на Страстном бульваре. Здесь расскажут, как правильно вести торговлю, обучат бою на мечах и предложат поучаствовать в древнерусских забавах. Также гостей ждут три театрализованные программы о конце света в скандинавской мифологии ("Рагнарек"), о Крещении Руси ("Побиение идолов Владимиром") и о зарождении русского государства ("Призвание варягов").

Яузский бульвар на время превратиться в "Москву Ивана Грозного". Здесь покажут драму "Царь Максимилиан" о конфликте тирана-язычника с сыном, принявшим христианство.

В музей без билета

12 июня можно будет бесплатно посетить музей-заповедник "Царицыно", Дом Бурганова, выставочный зал "Солянка ВПА", Мемориальный музей А.Н. Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека.

В Доме Бурганова посетителям покажут экспозиции "Магический реализм Александра Бурганова", "Искусство 1960-1970-х годов", а также выставки "Деревянная скульптура" и "Пушкин. К 220-летию со дня рождения".

Мемориальный музей А.Н. Скрябина предложит совершить пешеходную экскурсию по арбатским адресам, связанным с жизнью и творчеством великого русского композитора и пианиста Александра Скрябина и его друзей. Это увлекательный рассказ о непростых взаимоотношениях Скрябина с поэтами-символистами Константином Бальмонтом, Юргисом Балтрушайтисом, великим русским композитором и пианистом Сергеем Рахманиновым, музыкантами сестрами Гнесиными, философами Сергеем Трубецким, Андреем Белым и многими другими.

Культура Музыка Культура Арт 12 июня - День России

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