Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили в Москве

В субботу состоялись церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисы Шойгу, после чего ее похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В церемонии прощания принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие депутаты.

"Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке. Профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы", - сказал Володин и выразил соболезнования родным и близким парламентария.

Лариса Шойгу, родная сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу, была депутатом Госдумы с 2007 года, представляла партию "Единая Россия". Ранее работала врачом-психиатром, была судебным психиатром, занимала пост первого замминистра здравоохранения Тывы. Имеет звание Заслуженного врача России. Лариса Шойгу скончалась 10 июня "после долгой борьбы с тяжелой болезнью". Ей было 68 лет.